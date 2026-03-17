Argentina formalizó su salida de la OMS

BUENOS AIRES, Argentina, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno de

formalizó este martes el

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de la(OMS), una decisión que marca un giro significativo en la relación del país con los organismos multilaterales de salud y lo coloca entre las pocas naciones que lo han hecho, comoEl Ejecutivo argentino comunicó oficialmente la decisión en línea con el, cuando la administración de Milei anunció su intención de abandonar el organismo por "profundas diferencias" en materia de, especialmente vinculadas al manejo de laDe acuerdo con ese anuncio, el Gobierno sostiene que la OMS mostródurante la pandemia y cuestiona su independencia ante presiones políticas internacionales.En ese marco, la salida se presenta como parte de una estrategia para reforzar la "" y reducir la injerencia de organismos externos en la definición deEl retiro argentino también se inscribe en una: según consignó, el proceso fue considerado por instancias internas de la OMS y se esperaba su tratamiento formal en laAsimismo, el país se suma aimpulsadas poren los últimos años, en un contexto de crecientesanitario.Sin embargo, la medida no está exenta de. Tal como señaló "" en su cobertura previa del proceso, la constitución de la OMS no contempla explícitamente la salida unilateral de sus miembros, lo que generóe institucionales sobre la validez y los efectos concretos de la decisión.