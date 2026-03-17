Argentina formalizó su salida de la OMS
El gobierno argentino comunicó oficialmente su retiro de la OMS tras críticas a su gestión.
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BUENOS AIRES, Argentina, marzo 17 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El gobierno deJavier Milei formalizó este martes el retiro de Argentina
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de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que marca un giro significativo en la relación del país con los organismos multilaterales de salud y lo coloca entre las pocas naciones que lo han hecho, como Estados Unidos.
El Ejecutivo argentino comunicó oficialmente la decisión en línea con el proceso iniciado en 2025, cuando la administración de Milei anunció su intención de abandonar el organismo por "profundas diferencias" en materia de gestión sanitaria, especialmente vinculadas al manejo de la pandemia de COVID-19.
De acuerdo con ese anuncio, el Gobierno sostiene que la OMS mostró fallas estructurales durante la pandemia y cuestiona su independencia ante presiones políticas internacionales.
En ese marco, la salida se presenta como parte de una estrategia para reforzar la "soberanía sanitaria" y reducir la injerencia de organismos externos en la definición de políticas públicas.
El retiro argentino también se inscribe en una tendencia más amplia: según consignó Infobae, el proceso fue considerado por instancias internas de la OMS y se esperaba su tratamiento formal en la asamblea del organismo.
Asimismo, el país se suma a decisiones similares impulsadas por Estados Unidos en los últimos años, en un contexto de creciente cuestionamiento del multilateralismo sanitario.
Sin embargo, la medida no está exenta de controversias. Tal como señaló "La Nación" en su cobertura previa del proceso, la constitución de la OMS no contempla explícitamente la salida unilateral de sus miembros, lo que generó debates legales e institucionales sobre la validez y los efectos concretos de la decisión.
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