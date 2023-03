Argentina quiere fin de la guerra de Ucrania, dice canciller

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Santiago Cafiero, dice que la invasión rusa de Ucrania no solo ha desestabilizado la paz, sino que ha impactado sobre los precios en su país.

"América Latina es una zona de paz, la zona de paz más densamente poblada", dijo Cafiero en entrevista con The Associated Press el martes. "No tenemos desarrollo militar ni infraestructura militar para participar en una guerra que exigimos se acabe y no debe continuar".

Dijo que su país ha condenado la invasión rusa desde el comienzo porque "Argentina cree que el principio de la integridad territorial fue violado por Rusia. Argentina siempre ha tenido el mismo mensaje en los foros internacionales".

"Lo que necesitamos es la paz, y la escalada solo destruirá... sobre todo cuando se trata de crear una paz duradera", dijo.

Cafiero dijo que la guerra, inmediatamente después de la pandemia de COVID-19, provocó aumentos en los precios de alimentos, fertilizantes y energía que también impactaron sobre la Argentina. "Aunque somos productores, el impacto sobre los precios, desde luego, generó alta inflación", dijo.

Se encontraba en Daca para reabrir la embajada argentina como gesto de agradecimiento a Bangladesh y su pueblo, fervorosos partidarios de Argentina en el Mundial de fútbol. Las leyendas del fútbol Diego Maradona y Lionel Messi son nombres familiares en Bangladesh, donde ondean miles de banderas argentinas durante los partidos.

Argentina fue uno de los primeros países en reconocer la nueva nación de Bangladesh tras una guerra de nueve meses con Pakistán en 1971. Abrió su embajada en 1974, pero la dictadura militar argentina la cerró en 1977.

El país sudamericano quiere ampliar el comercio con Bangladesh, la 35ta economía y una de las cinco de mayor crecimiento del mundo. Actualmente, el volumen de comercio bilateral es de menos de 1.000 millones de dólares.

"Creo que nuestro comercio actualmente está por debajo de nuestra capacidad mutua. Aunque hay cierta volatilidad, creo que sobre la base de los mecanismos y acuerdos que pudimos establecer hoy... duplicaremos nuestro comercio con Bangladesh en los próximos dos a cuatro años", dijo Cafiero.

Dijo que Bangladesh puede beneficiarse con las "grandes oportunidades" en Sudamérica a través del bloque económico regional Mercosur, que abarca 270 millones de habitantes. También puede aprender de Argentina en materia de tecnología nuclear para la medicina.

"Y podemos crear empresas conjuntas que beneficien nuestros países y otros países también. Creo que las empresas tecnología-intensivas es un sector en que tanto Bangladesh como Argentina tienen mucho espacio para explorar y crecer", dijo.

Cafiero se reunió también con la Federación de Fútbol de Bangladesh y firmó un memorándum de entendimiento sobre el desarrollo del deporte "para tender puentes con jóvenes que quieren practicar deportes y seguir construyendo esta relación basada en la historia de nuestras naciones".

El vicecanciller Shahriar Alam dijo el lunes que la reapertura de la embajada argentina profundizará las relaciones entre los dos países.

"Bangladesh quiere ampliar sus relaciones con Argentina, la economía líder de Sudamérica, en todos los sectores posibles de colaboración en profundidad y dimensión", dijo, y añadió que los dos países comparten un lazo que trasciende la política y la diplomacia".