Argentina solicita a EU extradición de Maduro

Buenos Aires, Arg.- La justicia de Argentina solicitó el miércoles a Estados Unidos la extradición del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro , quien se encuentra bajo arresto en ese país desde principios de enero, para ser indagado en una causa por supuestos delitos de lesa humanidad perpetrados durante su gestión.

El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la causa iniciada en 2023 a partir de una presentación de una organización no gubernamental en representación de los denunciantes venezolanos, dispuso la medida, que deberá ser tramitada por la cancillería argentina ante el gobierno de Trump.

"Líbrese exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América, de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre la República Argentina y este último país", dice la resolución de Ramos a la que tuvo acceso The Associated Press.

La justicia del país sudamericano ha abierto investigaciones contra gobernantes y políticos de otros países por presuntos delitos de lesa humanidad.

