Armado, ingresa a Mar-a-Lago; lo abate el SS

Washington.- Un joven armado ingresó en auto al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago, el complejo del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, cuando otro vehículo salía, antes de ser abatido la madrugada del domingo, según un vocero del Servicio Secreto de Estados Unidos.

El joven, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, tenía un bidón de combustible y una escopeta, según Anthony Guglielmi, el portavoz. Su familia lo reportó como desaparecido hace unos días, y los investigadores creen que se dirigió hacia el sur y que en el camino consiguió la escopeta.

Guglielmi dijo que las autoridades encontraron la caja del arma en el vehículo del hombre después del incidente, que ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada.

La persona abatida fue identificada por los investigadores como Austin Tucker Martin, de 21 años, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La persona habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a discutir públicamente detalles de la investigación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump ya se ha enfrentado a amenazas contra su vida, incluidos dos intentos de asesinato durante la campaña de 2024. Aunque el presidente suele las multas de semana en su complejo pasar, él y la primera dama Melania Trump se encontraron en la Casa Blanca cuando ocurrió la irrupción en Mar-a-Lago.

Tras ingresar cerca de la puerta norte de la propiedad de Trump, el joven fue confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un elemento de la policía del condado de Palm Beach, según el jefe policial del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw.

"Se le ordenó que soltara esos dos equipos que tenía con él. En ese momento dejó el bidón de combustible y levantó la escopeta a una posición de disparo", dijo Bradshaw en una breve conferencia de prensa. Los dos agentes y el elemento "dispararon sus armas para neutralizar la amenaza".

El FBI pidió a los residentes que viven cerca de Mar-a-Lago que revisaran cualquier cámara de seguridad que pudiera tener en busca de imágenes que pudieran ayudar a los investigadores.

En X, el director del FBI, Kash Patel, dijo que la agencia estará "dedicando todos los recursos necesarios" a la pesquisa.