logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Fotogalería

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrasa el fuego centro comercial

En el sur de Pakistán, decenas de tiendas fueron consumidas por un incendio

Por AP

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
A
Arrasa el fuego centro comercial

KARACHI, Pakistán.- Un enorme incendio arrasó el sábado por la noche un centro comercial de varios pisos en Karachi, la ciudad más grande del sur de Pakistán, donde mató al menos a seis personas e hirió a una docena, según informó la policía y los trabajadores de emergencias.

Los bomberos y rescatistas acudieron al Gul Plaza poco después de las 10 de la noche tras recibir avisos del incendio, dijeron la policía y los funcionarios de rescate. Según los medios locales, la mayoría de los propietarios de las tiendas estaban cerrando sus negocios o ya se habían ido cuando el fuego se estalló y se propagó rápidamente.

La causa del incendio no se conoció de inmediato. La policía dijo que se iniciaría una investigación una vez que el fuego fuera extinguido. Sin embargo, la mayoría de las estructuras en Karachi y otras partes del país carecen de sistemas de prevención y extinción de incendios, lo que a menudo resulta en daños y víctimas.

Las imágenes de televisión mostraban a los bomberos con equipo de protección luchando contra las llamas. Varios camiones de bomberos emplearon escaleras, cañones de agua y mangueras para apagar las llamas que salían por las ventanas y balcones de varios pisos del edificio. Un denso humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno y era visible desde varias cuadras de distancia, según un reportero de Associated Press en el lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las autoridades dijeron que el fuego se propagó rápidamente después de comenzar en un área del centro comercial donde los comerciantes habían almacenado prendas importadas, ropa y artículos plásticos para el hogar, lo que ayudó a avivar las llamas.

Karachi es la capital de la provincia sureña de Sindh, donde cuentos incidentes son comunes. En noviembre de 2023, diez personas murieron y 22 resultaron heridas en otro incendio en un centro comercial en la ciudad.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile
    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile

    Al menos 18 muertos por incendios forestales en Chile

    SLP

    AP

    El presidente Gabriel Boric toma medidas ante la tragedia de incendios forestales en Chile.

    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos
    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos

    Incendio en centro comercial de Karachi deja seis muertos y varios desaparecidos

    SLP

    AP

    Tras un arduo trabajo de casi 24 horas, los bomberos lograron controlar el incendio en Gul Plaza, aunque hay desaparecidos.

    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad
    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad

    Rector de la UNAM anuncia inversión en ciberseguridad

    SLP

    El Universal

    Leonardo Lomelí Vanegas asegura recursos para proteger la UNAM de amenazas cibernéticas.

    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles
    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles

    Empresa de California demanda a agencias por incendios en Los Ángeles

    SLP

    AP

    Southern California Edison acusa a agencias locales por incendios en Los Ángeles