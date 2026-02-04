logo pulso
Arrasan incendios bosques de la Patagonia

Por AP

Febrero 04, 2026 03:00 a.m.
A
PARQUE NACIONAL LOS ALERCES, Argentina.- Estos días, las majestuosas y boscosas laderas de la Patagonia argentina parecen una zona de guerra.

Nubes de humo en forma de hongo se elevan como si fuera el resultado de ataques con misiles. Grandes llamas iluminan el cielo nocturno, tiñendo la luna de un color mango-naranja y transformando las gloriosas vistas que generaciones de escritores y aventureros han impreso en la psique global en algo fantasmal.

Vastas extensiones del Parque Nacional Los Alerces, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO hogar de árboles de 2.600 años de antigüedad, están ahora en llamas.

Los incendios forestales, entre los peores en décadas que han azotado una región de la Patagonia afectada por la sequía, han devastado más de 45.000 hectáreas (más de 110.000 acres) de bosques nativos de Argentina en el último mes y medio, obligando a evacuar a millas de residentes y turistas. El lunes, el incendio seguía extendiéndose.

La crisis, con la mayor parte de la temporada de incendios de Argentina aún por delante, ha reavivado la ira hacia el presidente libertario radical del país, Javier Milei, cuya dura política de austeridad en los últimos dos años ha recortado el gasto.

