logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Fotogalería

"Nunca lo vamos a olvidar": civiles relatan bombardeos en Venezuela

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Arrecian en Bolivia protestas de sindicatos

Rompe diálogos con el nuevo gobierno, por no dar marcha atrás al subsidio de combustibles

Por AP

Enero 06, 2026 03:00 a.m.
A
Arrecian en Bolivia protestas de sindicatos

LA PAZ, Bolivia.- La principal central obrera de Bolivia anunció el lunes que rompe los contactos con el nuevo gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz luego de su rechazo a dar marcha atrás en la suspensión del subsidio a los combustibles , y arreció su protesta en las calles.

Poco antes de una reunión con la Central Obrera Boliviana (COB), a la que el gobierno había convocado, Paz dijo en otra ceremonia pública que no pensaba retroceder en los recortes de subsidio a los combustibles , que decretó después de asumir para afrontar la grave crisis económica de la nación andina.

Tras esa declaración, el dirigente sindical Mario Argollo abandonó la reunión. "El gobierno ha dicho que no abrogará y el pedido de nuestras bases es la abrogación, seguiremos y masificaremos la protesta", declaró a los medios de prensa.

La marcha de mineros, maestros estatales, fabriles e indígenas congestionó las calles del centro de La Paz y derivó en fuertes choques con la policía tras la ruptura del diálogo. A pesar del abandono de la COB, el diálogo oficialista continuó con otros sectores informales y transportistas no afiliados a esa matriz sindical.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Paz decretó en víspera de la Navidad el fin del subsidio a los carburantes, duplicó el precio de la gasolina y el diésel que el país importa lo que derivó en un alza de tarifas del transporte y en el precio de los alimentos. La medida, sin embargo, no provocó un estallido social como muchos temían y acabó con la crónica escasez de combustibles y las colas kilométricas en estaciones de servicio.

"Ya no hay escasez de combustibles y la cotización del dólar se está estabilizando. Las medidas están dando resultados", aseguró el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, durante la reunión.

El decreto de ajuste incluye una autorización "excepcional y temporal" al Banco Central para contraer préstamos y emitir bonos destinados a restablecer la estabilidad macroeconómica, que los sindicatos interpretan como "entreguista" al "eliminar la fiscalización del Legislativo", según Argollo.

La COB fue aliada de los entonces gobiernos de izquierdista de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) y busca recuperar fuerza como principal fuerza opositora a Paz tras derrumbe de la izquierda en pasadas elecciones.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Intervención de EU en Venezuela aumenta presión regional
    Intervención de EU en Venezuela aumenta presión regional

    Intervención de EU en Venezuela aumenta presión regional

    SLP

    El Universal

    La cooperación de México se ve amenazada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

    Temblor de magnitud 6.2 sacude el oeste de Japón
    Temblor de magnitud 6.2 sacude el oeste de Japón

    Temblor de magnitud 6.2 sacude el oeste de Japón

    SLP

    EFE

    El oeste de Japón afectado por un sismo de magnitud 6.2

    México ajusta su hoja de ruta para temas clave de diplomacia
    México ajusta su hoja de ruta para temas clave de diplomacia

    México ajusta su hoja de ruta para temas clave de diplomacia

    SLP

    EFE

    Reformas y atención a comunidades: claves de la diplomacia mexicana

    Drones sobrevuelan palacio presidencial en Venezuela
    Drones sobrevuelan palacio presidencial en Venezuela

    Drones sobrevuelan palacio presidencial en Venezuela

    SLP

    EFE

    Testigos reportan fuertes disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela, originados por drones no autorizados.