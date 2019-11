Arrestan a dos empleados de Disney por pornografía infantil

Dos empleados del complejo de parques de Walt Disney World, en Orlando, Florida (EE.UU.), fueron detenidos este viernes como parte de una operación encubierta en la que arrestaron a un total de 17 hombres por delitos de explotación sexual infantil.



Estas personas, que poseían y compartían pornografía infantil, "se aprovechan de los más inocentes y vulnerables entre nosotros: nuestros hijos", manifestó este viernes Grady Judd, alguacil del condado de Polk, en el centro de Florida.



Los ahora extrabajadores del complejo de parque temáticos son Brett Kinney y Donald Durr, quienes enfrentan 24 y 8 cargos por posesión de pornografía infantil, respectivamente, detalló Judd.



Kinney, de 40 años, trabajó en el departamento de entretenimiento de Walt Disney World durante los últimos 15 años y recientemente tuvo una posición de mando.



Según el informe, Kinney, quien ya había sido arrestado dos veces y había logrado quedar en libertad, dijo a los detectives que tenía una adicción a la pornografía infantil y que la había estado tratando durante más de veinte años.



Durr, de 52, quien trabajó 20 años en el departamento de mantenimiento de Walt Disney World Resorts, se describió a sí mismo como "un pervertido, pero no un monstruo".



"Internet ha hecho que sea mucho más fácil para los depredadores sexuales aprovecharse de los niños porque ahora pueden acceder a sitios de juegos virtuales, redes sociales y pretender ser personas que no lo son", se lamentó el alguacil Judd.



La Oficina del Alguacil señaló que algunos de los hombres habían contactado a niños o les habían solicitado fotos sexuales explícitas.



Judd manifestó que los investigadores que trabajan estos casos pasan por un asesoramiento obligatorio después de ver "cosas que nadie debería tener que ver, y ningún niño debería tener que experimentar".



El alguacil informó igualmente del arresto de otros 14 exconvictos por delitos sexuales que incumplieron al no registrarse como tal, como lo ordena la ley de Florida.