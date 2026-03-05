Arrestan en Colorado a Ivan Miller por asesinato en Utah

TORREY, Utah, EE.UU. (AP) — Las autoridades arrestaron el jueves a un hombre acusado de matar a una mujer del sur de Utah, robar su vehículo y conducirlo hasta un acceso a un sendero cercano, donde asesinó a otras dos mujeres que realizaban senderismo juntas, para luego huir en uno de los vehículos de ellas.

Los hechos se registraron poco antes del miércoles por la noche en pequeñas comunidades ganaderas y agrícolas que en verano son visitadas por turistas debido a la proximidad a parques nacionales.

Las autoridades fueron alertadas de los asesinatos por los esposos de las excursionistas, quienes fueron a buscarlas al sendero cerca del Parque Nacional Capitol Reef, informó el teniente Cameron Roden, de la Patrulla de Caminos de Utah. Los esposos dijeron a las autoridades que faltaba un vehículo en el acceso al sendero y que no sabían de quién otro que se encontraba estacionado en el lugar.

Roden señaló que las autoridades hallaron a la primera mujer que fue asesinada luego de identificar al propietario del vehículo abandonado. El jueves, una cinta policial rodeaba la casa de ladrillo en Lyman al tiempo que los investigadores reunían pruebas.

Las autoridades usaron lectores de matrículas y servicios de rastreo de vehículos para seguir su recorrido, desde Utah a través del norte de Arizona y hasta el pueblo montañoso de Pagosa Springs, en el suroeste de Colorado, donde abandonó el vehículo robado, detalló Roden. El sospechoso fue hallado tras una breve búsqueda, añadió.

Roden identificó al sospechoso como Ivan Miller, de 22 años, de Blakesburg, Iowa. Según registros penitenciarios en línea, Miller había sido detenido bajo sospecha de portar un arma de fuego oculta, un delito menor. Tenía previsto comparecer por primera vez ante un tribunal en Colorado el viernes por la tarde.

Miller está siendo representado por la Defensoría Pública de Colorado, afirmó Justin Bogan, quien dirige la oficina en el distrito judicial que cubre Pagosa Springs. Bogan declinó hacer más comentarios. Los mensajes de voz dejados en listados de posibles familiares de Miller no han sido devueltos el jueves.

No hay indicios de que el sospechoso tuviera alguna conexión con las víctimas, dijo Roden. Los investigadores aún estaban indagando cuándo llegó a Utah y qué estaba haciendo antes de los asesinatos, de acuerdo con Roden.

Las autoridades no identificaron a las excursionistas, que eran amigas, pero indicaron que tenían 30 y tantos años y 60 y tantos, y que la otra mujer tenía 80 y tantos. Las excursionistas no tenían conexión con la otra mujer que vivía en una vivienda del condado Wayne, a unos 16 kilómetros (10 millas) del sendero, indicaron las autoridades.

Los investigadores aún no han encontrado un motivo para los asesinatos y no creen que el sospechoso haya atacado a las mujeres por alguna otra razón que no fuera simplemente "conveniencia", dijo Roden.

Al tiempo que el sospechoso seguía prófugo, se pidió a los residentes del condado Wayne que permanecieran vigilantes y se cerraron las escuelas cercanas el jueves. Las autoridades solicitaron ayuda para encontrar un Subaru Outback blanco, pero advirtieron a la gente que no se acercara.

El Departamento informó que la Oficina Estatal de Investigación y el laboratorio de criminalística estaban apoyando la investigación por homicidio y que se estaban procesando múltiples escenas en Torrey, Utah, y sus alrededores, dijo Roden.