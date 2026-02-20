Asamblea de Venezuela avala Ley de Amnistía

Caracas, Ven.- La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el jueves por unanimidad la Ley de Amnistía propuesta por la presidenta encargada Delcy Rodríguez para la liberación masiva de presos por motivos políticos.

La norma —que llegó al debate legislativo después del ataque militar estadounidense en Caracas que depuso y capturó el 3 de enero al entonces presidente Nicolás Maduro— se aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.

La ley entrará en vigor luego de que sea promulgada por la presidenta encargada y publicada en la Gaceta Oficial.

La ley "no es perfecta, pero sin duda es un gran avance para la reconciliación de Venezuela. Sin duda mitigará el sufrimiento de muchos venezolanos, de muchas familias que a pesar de no estar presas, también están sometidas al sufrimiento de la prisión de sus seres queridos", dijo por su parte la diputada opositora Nora Bracho, vicepresidenta de la comisión.

Familiares de presos y activistas han recibido con cautela la norma y exigido al gobierno que la amnistía no sea restringida ni selectiva, sino que abarque a una amplia gama de hechos considerados punibles y que la totalidad de los presos por razones políticas sean liberadas.