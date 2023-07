Asedio a prensa, entre principales amenazas para la democracia en AL

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 26 (EL UNIVERSAL).- En América Latina la corrupción y el asedio a la prensa son dos de las principales amenazas contra la democracia, coincidieron periodistas de distintos países de la región.

Consideraron que actualmente hay un común denominador en el que se ataca a los medios de comunicación, hay un "golpeteo" contra la prensa, además de que los periodistas sufren amenazas y se tacha de enemigos a quienes "no tienen una misma visión".

En el foro sobre el "Estado de la democracia y los medios en América Latina", organizado por el Grupo de Diarios América (GDA), los participantes también coincidieron que el sistema político está "en problemas en el mundo" y en la región.

Andrés Mompotes, director del diario El Tiempo, en Colombia, señaló en que los integrantes de la prensa sufren amenazas y "se genera un estigma en las redes" contra los medios "que terminan siendo enemigos de una visión".

En Venezuela, Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional, lamentó que en su país "se vive un caso extremo, simplemente no hay medios (...) La noticia es la oficial. Todo mundo migró a plataformas web, que también está bloqueada"; sin embargo, remarcó que hay "un periodismo ciudadano".

Además, Otero describió que hay una situación en la que el "régimen utiliza las redes para fake news". Ante ese panorama consideró que "el regreso del gran periodismo pasa por el fin del régimen".

En el foro se consideró que el ataque a los medios también se da en otros países de la región como como Argentina y Perú.

Al respecto, Gail Scriven, prosecretaria de redacción de La Nación (Argentina), coincidió en que hay un "permanente" asedio a "los medios hegemónicos". Actualmente hay en su nación "una nueva amenaza con el narcotráfico, específicamente en Rosario".

Detalló un caso en La Rioja, en la que el gobernador presenta iniciativas que busca limitar el trabajo de la prensa y "desde los medios independientes lo combatimos".

Por Perú, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico del diario El Comercio, detalló la situación de amenaza que vive el gremio en su país y al respecto mencionó las protestas de inicios de año, donde hubo "170 periodistas agredidos".

Remarcó que allá hay lo que se llama "prensa informativa, sobre todo en redes (...) que genera desconfianza en otra información" y que "esparce mensajes de odio contra los medios de comunicación".

Destacó que los "medios cumplen un rol de vigilancia, sobre todo en nuestros países, con instituciones débiles" y que "se debe empoderar la democracia con los medios".

Una solución que planteó Arévalo Miró es que los medios "tenemos que ser más transparentes con nuestro trabajo".

En el caso de México, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL dijo que "existe un golpeteo desde Palacio Nacional", además de que "hay un ambiente de polarización, contra lo que se denomina los medios tradicionales".

En este contexto, resaltó la violencia contra los periodistas en suelo mexicano: "El año pasado tuvimos 15 periodistas asesinados... En este van cinco", de acuerdo con un conteo de EL UNIVERSAL, y lamentó que "90% de los casos están en la impunidad... no se llega a una instancia judicial".

En este marco, Aponte declaró que "la libertad de expresión no se implora, se ejerce" y remarcó que "hay un golpeteo a los medios de comunicación, que han sido afectados en su credibilidad".

Agregó que lo que ocurre en México es una situación complicada para el ejercicio periodístico por la irrupción en la arena pública de los grupos criminales y los políticos.

Mencionó que hay "youtubers e influencers que hacen preguntas a modo y ataques a medios y gobiernos. Se reduce y pretende quitar fuerza a los medios".

----"Ciudadanos pierden confianza en la democracia"

Sobre los sistemas democráticos en la región, en el foro organizado por GDA se coincidió que hay "una pérdida de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas" y en la importancia de la lucha contra la corrupción.

Scriven, de La Nación, remarcó que "la democracia está en problemas en el mundo y en América Latina", y aseguró que la lucha contra la corrupción "es un factor central".

Sobre la división de poderes, indicó que el gobierno de su país editó un manual en el que desacredita todas las sentencias judiciales, por lo que es una situación muy preocupante.

Por el EL UNIVERSAL, David Aponte lamentó que "hay gobiernos de corte populista que buscan desangrar al sistema democrático (...) se busca evitar el equilibrio de poderes, desangrar y debilitar a los organismos autónomos".

Sobre el combate a la corrupción, agregó que "en los cinco años de López Obrador no ha ocurrido un combate eficaz", sino que "lo que ha hecho es acumular y querer acumular más poder". Enfatizó que "hay un retorno al sistema del presidencialismo del PRI".

En Perú, Arévalo Miró Quesada destacó que hay "un desencanto con la democracia y con los líderes políticos. Se manifiesta con estallidos sociales y se elige por el mal menor".

Aseguró que los "partidos políticos deben hacer trabajo de base, de formación". Lamentó que hay políticos que sólo se presentan en las elecciones y no se vuelve a saber de ellos. También hizo énfasis en "la importancia de la participación ciudadana".

Henrique Otero, de Venezuela, lamentó que en la región "hay tres grandes dictaduras de izquierda: Cuba, Nicaragua y Venezuela". En el último país, "es peor, la dictadura es una corporación criminal", afirmó.

Lamentó que los "regímenes de izquierda son más corruptos que los que teníamos antes". Describió que "tenemos sistemas débiles en el continente y cuando" algunos regímenes "llegan al poder dinamitan lo que hay".

Enfatizó que "el papel de las élites democráticas deben contrarrestar este proceso y buscar la forma de detener la tentación totalitaria en el continente".