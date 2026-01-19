Asesinan pandilleros a policías en cárcel

CIUDAD DE GUATEMALA.- Siete policías fueron asesinados la mañana del domingo en Guatemala por presuntos pandilleros, luego de que la víspera la policía retomara el control de una prisión de máxima seguridad que había sido tomada por reos.

El ministro de gobernación Marco Villeda dijo en conferencia de prensa que los siete agentes de policías murieron en varios puntos de la capital guatemalteca en ataques orquestados, además que 10 agentes fueron heridos en los ataques directos.

Tras los ataques, dijo Villeda también se detuvo a por lo menos siete pandilleros del Barrio 18, otro más resultó muerto mientras se repelía un ataque.

"Estamos pagando con sangre de nuestros elementos de Policía Nacional Civil, el habernos enfrentado a estos grupos terroristas. El Estado no se va arrodillar ante estos delincuentes", dijo al referirse a los ataques.

El ministro de Defensa Henry Saenz dijo que se reforzarán varios centros penitenciarios, así como que aumentarán los patrullajes conjuntos de policías y militares en busca de controlar la situación y dar seguridad a la población.

En octubre de 2025 los miembros de dos pandillas que operan en Guatemala, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, fueron declarados terroristas y fueron aumentadas las penas para quienes delinquen y tengan afiliación a una pandilla.

La madrugada del domingo cientos de policías antidisturbios ingresaron a una prisión de máxima seguridad en Guatemala para liberar a los guardias que habían sido tomados como rehenes y retomar el control de la instalación que alberga a líderes de pandillas.

Se escucharon disparos mientras la policía ingresaba a la prisión de Renovación, a unos 76 kilómetros (unas 47 millas) al suroeste de Ciudad de Guatemala. Aproximadamente 15 minutos después, un periodista de Associated Press vio a los guardias siendo escoltados fuera de la prisión. Parecían estar ilesos. No se reportaron heridos ni muertos.