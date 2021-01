Ashli, la mujer que murió en el Capitolio, era fanática de Trump

La mujer que recibió un balazo y perdió la vida en las protestas de hoy en el Capitolio ha sido identificada como Ashli Babbid, una veterana de la Fuerza Aérea.

La cadena FOX 5 habló con Lindsay Watts, suegra da Babbit, residente en San Diego, y quien identificó a la mujer lesionada como Ashli. "No sé por qué decidió hacer esto", afirmó Watts, a la vez que señaló que su hijo no viajó a DC con ella.

La mujer recibió un balazo al interior del Capitolio por parte de un policía que buscaba contener a los manifestantes que irrumpieron, furiosos por la sesión del Congreso programada para contar los votos del Colegio Electoral y certificar el triunfo del demócrata Joe Biden en las presidenciales del 3 de noviembre.

"La mujer es Ashli Babbitt, que fue militar durante 14 años y realizó cuatro despliegues con la Fuerza Aérea de Estados Unidos", según la cadena de televisión KUSI, que afirma haber entrevistado a su esposo.

Babbitt, que no ha sido identificada oficialmente por la policía, vivía en la región de San Diego, en el sur de California, con su marido, que la describió como una "gran seguidora del presidente Trump".

De acuerdo con National Public Radio, que citó a autoridades de procuración de justicia, el oficial que disparó es una mujer que lleva mucho tiempo trabajando en el Capitolio y que Ashli estaba desarmada.