Assange recibe en cárcel a la actriz Pamela Anderson

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, recibió hoy en la prisión británica de máxima seguridad de Belmarsh, la visita del director del portal de filtraciones, Kristinn Hrafnsson, y de la actriz Pamela Anderson, las primeras que recibe desde el 11 de abril pasado.

Anderson, simpatizante del experto informático australiano, calificó de "injusto" e "inhumano" el trato que recibe Assange en la cárcel de alta seguridad situada en el sureste de Londres.

Demandó la solidaridad de los ciudadanos al considerar que "sacrificó demasiado para hacernos conocer la verdad, ahora debemos salvarle la vida, de eso se trata".

"No cometió ningún acto violento, es inocente. No merece estar aislado de todos, sin informaciones ni poder hablar con sus hijos. Yo lo amo, no consigo pensar en lo que está pasando", añadió.

Por su parte, Hrafnsson dijo a la prensa que Assange "está doblegado pero no roto, es una persona extremadamente resistente", al añadir que "viene del hecho de que él sabe que es inocente".

Consideró injusta la sentencia de 50 meses de prisión dictada contra Assange el pasado primero de mayo, al subrayar que "no se trata de justicia, es una abominación".

El experto informático, de 47 años, fue detenido el 11 de abril pasado en la Embajada de Ecuador en Reino Unido, en donde se refugió a mediados del 2012, cuando fue requerido por la justicia de Suecia por acusaciones de violación que luego fueron archivadas.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retiró en abril pasado el asilo diplomático y la nacionalidad ecuatoriana, lo que permitió que las autoridades británicas ingresarán a la embajada para detenerlo.

Assange publicó en 2010 cientos de miles de documentos secretos del ejército y la diplomacia de Estados Unidos, y por ello la justicia estadunidense quiere juzgarlo bajo el cargo de "piratería informática".