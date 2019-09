Assange seguirá en prisión mientras espera el juicio de extradición a EE.UU.

Una jueza británica dictaminó este viernes que el activista australiano Julian Assange continuará en prisión mientras espera a que en febrero se celebre el juicio para decidir si es extraditado a Estados Unidos.



Assange, de 48 años, debía abandonar la cárcel HMP Belmarsh, al oeste de Londres, el próximo 22 de septiembre, tras cumplir una sentencia por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido en 2012.



En una vista en la Corte de Magistrados de Westminster, la jueza Vanessa Baraitser decidió que el fundador de WikiLeaks permanecerá privado de libertad debido a su "historial de evasión".



"Desde mi punto de vista hay motivos sustanciales para creer que, si le libero, volverá a evadirse", declaró la magistrada.



Assange, que comparecía por videoconferencia desde la prisión, fue preguntado si comprendía la situación en la que se encuentra: "La verdad es que no, estoy seguro de que los abogados me la explicarán", respondió.



En febrero, está previsto que se celebre el juicio de extradición a Estados Unidos, que le reclama por cargos que pueden suponer una condena de hasta 170 años de prisión, mientras que en octubre se han programado dos vistas previas de carácter administrativo.



El "hacker" australiano fue detenido por la Policía británica a principios del pasado abril en la embajada de Ecuador en Londres, donde se refugió durante cerca de siete años por temor a ser extraditado a Estados Unidos.



Washington le reclama por los miles de documentos secretos que aireó su portal WikiLeaks y le acusa, entre otros cargos, de "conspiración" para infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales.



En junio de 2012, Assange debía presentarse ante la justicia británica para responder por unos supuestos delitos sexuales de los que se le acusaba en Suecia.



Aunque más tarde el país nórdico retiró la petición de extradición contra él, el Reino Unido mantuvo la orden de capturarle por no haber comparecido cuando se le requería, lo que le acarreó la pena que está a punto de cumplir por completo.