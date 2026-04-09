Ataca Israel el centro de Beirut

BEIRUT.- Israel bombardeó el miércoles varias zonas densamente pobladas en el centro de Beirut, horas después de que se anunciara un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán. El Líbano dijo que al menos 182 personas murieron como resultado de los ataques israelíes, y que cientos más resultaron heridas.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo a PBS News Hour que Líbano no estaba incluido en el acuerdo debido a la presencia del grupo político-paramilitar Hezbollah. Cuando se le preguntó sobre los más recientes ataques de Israel, respondió: "Eso es una escaramuza separada". Israel había dicho que el acuerdo no se extiende al Líbano, aunque Irán y el mediador Pakistán sostuvieron que sí.

La fugaz sensación de alivio entre los libaneses tras el anuncio del alto al fuego se convirtió en pánico a causa de lo que el ejército israelí calificó como el mayor ataque coordinado en la guerra actual, que incluyó más de 100 objetivos en 10 minutos en Beirut, el sur de Líbano y el valle oriental de la Becá.

Salía humo negro de varias partes de la capital costera, donde un enorme número de personas desplazadas por la guerra se han refugiado. Las explosiones interrumpieron los bocinazos del tráfico en lo que había sido una tarde bulliciosa de cielo azul. Las ambulancias se dirigieron a toda velocidad hacia las llamas.

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Los edificios de apartamentos fueron bombardeados.

Periodistas de The Associated Press vieron cuerpos calcinados en vehículos y en el suelo en una de las intersecciones más concurridas de Beirut, en el barrio central de Corniche al Mazraa, una zona mixta comercial y residencial. Con montacargas, los rescatistas retiraban escombros humeantes y revisaban las ruinas en busca de sobrevivientes.

No había señales de que Hezbollah lanzara ataques contra Israel en las primeras dos horas después de los ataques.

En respuesta a los ataques en Líbano, Irán dijo más tarde el miércoles que nuevamente detendrá el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz, informó la prensa estatal del país.

Una andanada

mortífera al mediodía

El centro de Beirut ya había sido atacado antes, pero no por tantos bombardeos a la vez y en pleno día. Israel ha asaltado con regularidad el sur y el este de Líbano y los suburbios del sur de Beirut desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo.

La ministra de Asuntos Sociales del Líbano, Haneed Sayed, condenó los ataques de Israel, calificándolos como un "punto de inflexión muy peligroso".

"Estos ataques ahora están en el corazón de Beirut... La mitad de los refugiados están en Beirut en esta zona", dijo, y agregó que visitó en auto las zonas atacadas.