Atacan colonos israelíes aldea en Cisjordania

Tel Aviv, Israel.- Enfrentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel causaron la muerte de un palestino-estadounidense durante un ataque de colonos israelíes a una aldea, afirmó el jueves el Ministerio de Salud palestino y un testigo de los hechos.

Raed Abu Ali, residente de la aldea de Mukhmas, dijo que un grupo de colonos llegó a la comunidad e intentó agredir a un agricultor, lo que provocó enfrentamientos luego que los residentes intervinieron. Más tarde llegaron fuerzas israelíes y durante los altercados, un grupo de colonos armados mató a Nasrallah Abu Siyam, de 19 años, e hirieron a varios aldeanos más.

Abu Ali señaló que el ejército israelí lanzó gas lacrimógeno, granadas aturdidoras y munición real. El ejército de Israel reconoció el uso de lo que llamó "métodos de dispersión de disturbios" tras recibir informes de palestinos lanzando piedras, pero negó que sus fuerzas dispararan durante los enfrentamientos.

"Cuando los colonos vieron al ejército, se envalentonaron y empezaron a disparar balas reales", dijo Abu Ali. Agregó que golpeó con palos a los heridos ya caídos en el suelo.

El nivel de destrucción en toda Gaza hará que sean necesarios al menos siete años sólo para retirar los escombros, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Alexander De Croo, el ex primer ministro belga que acaba de regresar de la Franja de Gaza, señaló que la agencia ha retirado apenas el 0,5% de los escombros y que la población de la Franja tiene "las peores condiciones de vida que he visto nunca".

De Croo indicó que el 90% de los 2,2 millones de habitantes del sitiado enclave palestino viven en "carpas muy, muy rudimentarias" en medio de los escombros, lo que supone un peligro para la salud y riesgos de explosión de armas.

El Programa de Desarrollo de la ONU ha podido construir 500 viviendas mejoradas y tiene 4.000 más listas, pero estima que la necesidad real es de entre 200.000 y 300.000 unidades, agregadas.

Estas unidades están pensadas para usarse de manera temporal al tiempo que se lleva a cabo la reconstrucción. Instó a Israel a ampliar el acceso de bienes y artículos necesarios para la reconstrucción y al sector privado a iniciar el desarrollo.