Atacan consulado israelí en Estambul

Estambul, Turquía.- Tres asaltantes abrieron fuego contra la policía el martes ante un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, lo que desencadenó un tiroteo en el que murió un agresor, según las autoridades turcas. Los otros dos asaltantes fueron capturados con lesiones.

Dos agentes de policía sufrieron heridas leves en el enfrentamiento, dijo a los periodistas el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los agresores portaban armas de cañón largo.

El ministro del Interior Mustafa Cifti escribió en X que los atacantes habían viajado a Estambul desde la ciudad de Izmit, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de Estambul, en un auto alquilado. Uno de los asaltantes estaba vinculado a un grupo que "se aprovecha de la religión", señaló sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha llevado a cabo ataques mortales en Turquía en el pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los dos asaltantes heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas. Ambos están siendo interrogados, según el Ministerio del Interior.

Un video del ataque mostraba a un asaltante que llevaba lo que parecía ser un rifle de asalto, con una mochila marrón, y que se escondía detrás de un autobús mientras intercambiaba disparos con la policía.