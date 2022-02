Atacante toma rehenes en tienda Apple en Ámsterdam

La Policía neerlandesa anunció el envío de unidades especiales al edificio de Apple Store de Ámsterdam, donde se encuentra "una persona con un arma de fuego" y se está registrando una "situación de toma de rehenes", en lo que, según medios locales, es un presunto atraco a mano armada.



Varios videos distribuidos en las redes sociales por vecinos de Leidseplein, una plaza céntrica de Ámsterdam, muestran, a través de una ventana, a un hombre sosteniendo a punta de pistola a otra persona desarmada.



"Hay alguien con un arma de fuego en la tienda en cuestión. La policía está en el lugar con muchas unidades especiales para controlar la situación", según la policía de Ámsterdam



En otro mensaje, subrayó que "hay una situación de toma de rehenes en curso en el Apple Store en Leidseplein en este momento" y advirtió de que "para garantizar la seguridad de todas las personas involucradas" no compartirá ningún tipo de información sobre la situación ni sobre las acciones tomadas por la policía.



Varios medios neerlandeses, entre ellos la televisión pública NOS y la emisora local AT5, aseguran que se trataba de un robo a la tienda de Apple Store que se reportó a la policía alrededor de las 17.40 hora local (16.40 GMT), y aseguran que varios testigos escucharon disparos dentro de este comercio.



La policía también pidió a los "vecinos, empresarios y empleados" que se encuentren en los locales situados en la plaza que no se acerquen a curiosear y "se queden dentro", porque la situación todavía no está bajo control.