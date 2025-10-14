logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Fotogalería

Video | Coloridas flores ya inundan Ejido en Mexquitic

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto

Milicianos atacan a equipo de trabajadoras de la polio en Pakistán, generando conmoción en medio de la campaña de vacunación.

Por AP

Octubre 14, 2025 05:37 p.m.
A
Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Supuestos milicianos mataron a tiros el martes a un policía que escoltaba a un equipo de trabajadoras contra la polio en el noroeste de Pakistán, dentro de una serie de ataques contra equipos de vacunación en el país.

El ataque tuvo lugar en el área de Matta, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que fue un bastión de los talibanes paquistaníes, al día siguiente de que Pakistán lanzara una campaña de vacunación nacional de una semana para inmunizar a 45 millones de niños.

El policía local Javed Khan dijo que un equipo de trabajadoras de la polio estaba administrando las gotas a los niños en una casa cuando "terroristas en una motocicleta abrieron fuego" y mataron al agente. Dijo que se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda para localizar y detener a los agresores.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el ataque en un comunicado y prometió tomar medidas severas contra los responsables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ningún grupo reivindicó de inmediato la responsabilidad del ataque, pero es probable que la sospecha recaiga sobre milicianos que frecuentemente atacan a los trabajadores de la salud y a los policías asignados para protegerlos.

Más de 200 trabajadores de la polio y policías que los protegían han sido asesinados en Pakistán desde la década de 1990, según funcionarios de salud y seguridad. Los milicianos a menudo afirman falsamente que las campañas de vacunación son parte de un complot occidental para esterilizar a los niños musulmanes.

Desde enero, Pakistán ha reportado 29 casos de polio. Durante la campaña en curso, más de 400.000 trabajadores capacitados están yendo de puerta en puerta para vacunar a los niños.

Según la Organización Mundial de la Salud, Pakistán y la vecina Afganistán son los únicos dos países donde la transmisión natural del poliovirus nunca se ha detenido.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto
Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto

Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto

SLP

AP

Milicianos atacan a equipo de trabajadoras de la polio en Pakistán, generando conmoción en medio de la campaña de vacunación.

Tres policías italianos mueren en explosión durante desalojo en Verona
Tres policías italianos mueren en explosión durante desalojo en Verona

Tres policías italianos mueren en explosión durante desalojo en Verona

SLP

AP

Hermanos detenidos tras incidente que cobró vidas de carabinieri en Verona

Donald Trump amenaza con retirar asistencia a Argentina
Donald Trump amenaza con retirar asistencia a Argentina

Donald Trump amenaza con retirar asistencia a Argentina

SLP

El Universal

Las elecciones intermedias en Argentina podrían verse afectadas por la amenaza de Trump de retirar la asistencia

El ICE enfrenta críticas por el uso de restricciones corporales en deportaciones
El ICE enfrenta críticas por el uso de restricciones corporales en deportaciones

El ICE enfrenta críticas por el uso de restricciones corporales en deportaciones

SLP

AP

El uso del dispositivo de restricción corporal WRAP por parte del ICE ha sido denunciado como inhumano y violatorio de los derechos humanos.