Ataque a equipo de vacunación en Pakistán deja un policía muerto

PESHAWAR, Pakistán (AP) — Supuestos milicianos mataron a tiros el martes a un policía que escoltaba a un equipo de trabajadoras contra la polio en el noroeste de Pakistán, dentro de una serie de ataques contra equipos de vacunación en el país.

El ataque tuvo lugar en el área de Matta, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que fue un bastión de los talibanes paquistaníes, al día siguiente de que Pakistán lanzara una campaña de vacunación nacional de una semana para inmunizar a 45 millones de niños.

El policía local Javed Khan dijo que un equipo de trabajadoras de la polio estaba administrando las gotas a los niños en una casa cuando "terroristas en una motocicleta abrieron fuego" y mataron al agente. Dijo que se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda para localizar y detener a los agresores.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, condenó el ataque en un comunicado y prometió tomar medidas severas contra los responsables.

Ningún grupo reivindicó de inmediato la responsabilidad del ataque, pero es probable que la sospecha recaiga sobre milicianos que frecuentemente atacan a los trabajadores de la salud y a los policías asignados para protegerlos.

Más de 200 trabajadores de la polio y policías que los protegían han sido asesinados en Pakistán desde la década de 1990, según funcionarios de salud y seguridad. Los milicianos a menudo afirman falsamente que las campañas de vacunación son parte de un complot occidental para esterilizar a los niños musulmanes.

Desde enero, Pakistán ha reportado 29 casos de polio. Durante la campaña en curso, más de 400.000 trabajadores capacitados están yendo de puerta en puerta para vacunar a los niños.

Según la Organización Mundial de la Salud, Pakistán y la vecina Afganistán son los únicos dos países donde la transmisión natural del poliovirus nunca se ha detenido.