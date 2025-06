Ataque de drones y misiles deja 3 muertos en Ucrania

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó dos ciudades ucranianas con oleadas de drones y misiles la madrugada del martes, matando a tres personas e hiriendo al menos a otras 13 en lo que el presidente Volodymyr Zelenskyy calificó como "uno de los más grandes" ataques en los tres años de guerra.

El ataque golpeó la capital, Kiev, y la ciudad portuaria sureña de Odesa. En un comunicado en internet, Zelenskyy señaló que las fuerzas de Moscú dispararon más de 315 drones, en su mayoría modelos Shahed, y siete misiles contra Ucrania durante la noche.

"Los ataques rusos de misiles y Shahed son más fuertes que los esfuerzos de Estados Unidos y otros en todo el mundo para forzar a Rusia a la paz", escribió Zelenskyy, que pidió "acciones concretas" de Estados Unidos y Europa en respuesta al ataque.

Un hospital de maternidad y edificios residenciales en el centro de la ciudad portuaria sureña de Odesa resultaron dañados en el ataque, afirmó el gobernador regional Oleh Kiper. Dos personas murieron y nueve resultaron heridas en la ciudad, según un comunicado de la oficina del fiscal regional.

Se encontró una víctima más en el distrito Obolon de Kiev, escribió el jefe regional Tymur Tkachenko en Telegram.

"Los ataques rusos están golpeando una vez más no a objetivos militares, sino a las vidas de personas comunes. Esto muestra una vez más la verdadera naturaleza de lo que estamos enfrentando", declaró Tkachenko.

Periodistas de Associated Press oyeron explosiones y el zumbido de drones en diferentes partes de la ciudad durante horas.

Los ataques continúan pese a las negociaciones pero se intercambian prisioneros

La nueva oleada de ataques rusos se produjo un día después de que Moscú lanzara casi 500 drones contra Ucrania en el mayor bombardeo nocturno de drones en los tres años de guerra. Funcionarios ucranianos y occidentales esperaban una respuesta rusa al audaz ataque con drones de Ucrania el 1 de junio en bases aéreas rusas distantes.

Rusia ha estado lanzando un número récord de drones y misiles en los últimos días a pesar de que ambas partes intercambiaron memorandos en conversaciones de paz directas en Estambul el 2 de junio que establecieron condiciones para un posible alto al fuego. Sin embargo, la inclusión de cláusulas que ambas partes consideran inaceptables hace que cualquier acuerdo rápido sea poco probable, y un alto el fuego, buscado durante mucho tiempo por Kiev, sigue siendo esquivo.

El único resultado tangible de las conversaciones ha sido el intercambio de prisioneros de guerra, con un intercambio que comenzó el lunes para liberar a soldados de entre 18 y 25 años. El Ministerio de Defensa de Rusia anunció el martes que había recibido un segundo grupo de soldados canjeados como parte del arreglo.

Amina Ivanchenko se reunió el lunes con su esposo, un prisionero de guerra durante 18 meses, y agradeció a los funcionarios ucranianos por su apoyo.

"Mi lucha fue mucho más fácil gracias a ellos. Nuestro país definitivamente regresará a todos. ¡Gloria a Ucrania! ¡Gracias!"

Anastasia Nahorna esperó en la región de Chérnihiv para ver si su esposo, desaparecido durante ocho meses, estaba entre los liberados en el último intercambio.

"Este dolor es más insoportable cada día", indicó. "Realmente quiero escuchar alguna noticia, porque desde el momento de su desaparición, lamentablemente, no ha habido información. ¿Está vivo? ¿o tal vez en cautiverio? ¿Alguien lo ha visto?" preguntó.

Anna Rodionova, la esposa de otro prisionero de guerra ucraniano, también estaba esperando.

"Solo quiero que regrese pronto y que todo esto termine", sostuvo. "Estamos cansados de esperar, venimos a cada intercambio y él no está allí".

Un intercambio similar también fue anunciado para los cuerpos de soldados caídos retenidos por ambas partes, aunque no se ha publicado un calendario para ello. Al ser consultado sobre el intercambio de cuerpos con Ucrania, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que aún no está claro cuándo podría tener lugar y cuántos cuerpos de soldados rusos Ucrania iba a entregar. Acusó nuevamente a Kiev de retrasar el intercambio.

"Hay un hecho indiscutible, hemos tenido camiones con cuerpos listos para ello en la frontera durante varios días", afirmó en una llamada con periodistas.

Los vecinos de Kiev buscan cobijo

Se veían columnas de humo en Kiev mientras las fuerzas antiaéreas trabajaban para derribar drones y misiles el martes por la mañana.

Viktoriia Melnyk, de 30 años, expresó su enojo contra los rusos después de que su edificio en el distrito Obolon fuera alcanzado por un dron.

"Quiero que se vayan de nuestro territorio, que nos dejen en paz, que dejen a nuestras familias en paz", expresó. "Los niños pequeños están muriendo. Esto no es normal. No es normal que (el mundo) se esté dando la vuelta. Esto no es normal para el siglo XXI".

Mariia Pachapynska, la gerente de 26 años de una empresa de camisetas en el distrito de Obolon que produce camisetas, lamentó que su instalación fuera golpeada.

"Había instalaciones militares aquí", indicó, señalando que "la mitad de mí, la mitad de mi alma, se quemó".

Siete de los 10 distritos fueron dañados en el ataque, según Maryna Kotsupii del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania, agregando que edificios residenciales de 16 y 25 pisos fueron alcanzados.

Mientras tanto, los residentes ucranianos se refugiaron y durmieron en estaciones de metro durante el ataque que duró varias horas. Nina Nosivets, de 32 años, y su hijo de ocho meses, Levko, estaban entre ellos.

"Solo trato de no pensar en todo esto, acurrucada en silencio como un ratón, esperando a que todo pase. Distraer al niño de alguna manera porque probablemente es lo que más difícil le resulta", expresó.

Krystyna Semak, una residente de Kiev de 37 años, manifestó que las explosiones la asustaron y corrió al metro a las 2 de la mañana con su alfombra.

En Kiev, se produjeron incendios en al menos cuatro distritos después de que los escombros de los drones derribados cayeran sobre los tejados de edificios residenciales y almacenes, según la Administración Militar de la Ciudad de Kiev.

"Estaba acostado en la cama, como siempre esperando que estos Shaheds (drones) pasaran de largo, y escuché ese Shahed (que golpeó la casa)", comentó Vasyl Pesenko, de 25 años, en su cocina dañada. "Pensé que se alejaría, pero voló más y más cerca y todo explotó".

El ataque ruso provocó 19 incendios en toda Ucrania, escribió en Telegram el ministro del Interior, Ihor Klymenko. "Rusia debe responder por cada crimen que comete. Hasta que haya justicia, no habrá seguridad. Para Ucrania. Y para el mundo", dijo.

Sube la cifra de muertos de ataques recientes

En Moscú, el Ministerio de Defensa reportó ataques la mañana del martes contra plantas de armas en Kiev, así como cuarteles generales militares, ubicaciones de tropas, bases aéreas militares y depósitos de armas en toda Ucrania. "Los objetivos de los ataques se han logrado, todos los objetivos designados han sido alcanzados", indicó en un comunicado.

El número de muertos por ataques rusos anteriores también continuó aumentando el martes. En Járkiv, los rescatistas encontraron el cuerpo de una persona atrapada bajo los escombros de un edificio que fue alcanzado en un ataque de drones y misiles el sábado, escribió el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov, en Telegram. El hallazgo eleva el número de víctimas a cinco, con otras cinco personas que podrían seguir atrapadas bajo los escombros, afirmó Terekhov.

Mientras tanto, en la ciudad norteña de Sumy, un joven de 17 años murió en el hospital el martes por la mañana después de resultar herido en un ataque ruso el 3 de junio, escribió el alcalde interino Artem Kobzar en Telegram. Esto eleva el número de muertos en el ataque a seis.

Los ataques cierran aeropuertos en Rusia

El martes por la mañana, el Ministerio ruso de Defensa informó que derribó 102 drones ucranianos sobre regiones rusas y Crimea, una península del mar Negro que Moscú se anexionó ilegalmente de Ucrania en 2014.

Los drones fueron derribados tanto sobre regiones en la frontera con Ucrania como en el interior del territorio ruso, incluidas las regiones centrales de Moscú y Leningrado, según el comunicado del Ministerio de Defensa. Los vuelos fueron temporalmente restringidos en varios aeropuertos de Rusia, incluidos los cuatro aeropuertos de Moscú y el aeropuerto de Pulkovo en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande del país.