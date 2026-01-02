Ataque de Kiev en Jersón deja 24 fallecidos

Kiev, Ucrania.- Un ataque con drones ucranianos mató a 24 personas e hirió al menos a 50 más durante la celebración del Año Nuevo en una aldea ocupada por Rusia en la región de Jersón, dijeron las autoridades rusas el jueves, mientras las tensiones entre las dos naciones vecinas siguen al alza a pesar de los elogios de los diplomáticos a las productivas conversaciones de paz.

Tres aviones no tripulados impactaron un café y un hotel en la ciudad turística de Khorly, en la costa del mar Negro, señaló el líder designado por el Kremlin para la región, Vladimir Saldo, en un comunicado en Telegram.

Las autoridades ucranianas no realizaron comentarios sobre el posible incidente. El ataque no pudo ser verificado de manera independiente por AP.

El operativo fue condenado por varios funcionarios rusos. Valentina Matviyenko, presidenta de la cámara alta del parlamento, el Consejo de la Federación, indicó que el ataque "reforzó" la determinación de Moscú de lograr rápidamente los objetivos de la invasión que lanzó hace casi cuatro años sobre Ucrania.

El ataque "demuestra una vez más la validez de nuestras demandas iniciales", manifestó Valentina Matviyenko.

La declaración sigue a las afirmaciones de Moscú de que Ucrania lanzó un ataque con drones de largo alcance contra una de las residencias oficiales del presidente, Vladímir Putin, en el noroeste de Rusia a principios de semana. Kiev ha calificado las acusaciones de "mentira".

Kiev considera que la acusación acerca del ataque a la residencia de Putin es un ardid para hacer descarrilar las negociaciones de paz en curso, que se han intensificado en las últimas semanas a ambos lados del Atlántico.

En su discurso de Año Nuevo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó que el acuerdo de paz estaba "listo al 90%", pero advirtió que el 10% restante —que se cree incluye puntos clave como las demandas territoriales— "determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y Europa y cómo vivirá la gente".

Oleadas de ataques

Rusia atacó la región ucraniana de Odesa durante la noche y golpeó infraestructura civil en varias andanadas de drones, según el jefe de la región, Oleh Kiper.

En Telegram, Kiper explicó que un edificio residencial de dos pisos sufrió daños y que un avión no tripulado impactó contra un apartamento en el piso 17 de un inmueble pero no estalló. No se reportaron víctimas.

En su informe diario, la fuerza aérea ucraniana indicó que sus dispositivos antiaéreos derribaron o neutralizaron 176 de los 205 drones disparados contra el país durante la noche. Se registraron impactos de 24 drones en 15 ubicaciones, añadió apuntando que el ataque seguía en marcha.