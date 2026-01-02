Ataque en Ecuador provoca 6 muertos

Quito, Ecu.- Seis personas fallecieron y otras once resultaron heridas en un ataque armado ocurrido la noche del miércoles en la provincia ecuatoriana de Manabí, una de las más afectadas por la violencia en la nación andina, informó la Policía Nacional.

Al momento las unidades especializadas de la Policía Nacional se encuentran investigando el caso, señaló al anotar que las víctimas presentan "heridas por proyectil de arma de fuego".

Manabí está entre las nueve provincias y tres municipios en los que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró anoche un nuevo estado de excepción por el aumento de la violencia y el crimen organizado.

El estado de excepción por grave conmoción interna estará vigente por 60 días también en las provincias de Guayas, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos. Además, se incluye a los municipios de La Maná, de la provincia de Cotopaxi, y Las Naves y Echeandía, de Bolívar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por Noboa para intensificar la lucha contra los grupos delincuenciales, denominadas como "terroristas".