Ataque incendiario en Boulder durante evento por rehenes israelíes

Los manifestantes de Run for Their Lives han organizado eventos globales desde 2023 pidiendo a Hamás que libere a los rehenes israelíes, pero los organizadores dicen que la caminata en Boulder, Colorado, donde 12 personas resultaron heridas en un ataque incendiario, fue la primera en la que han enfrentado violencia.

El grupo estaba terminando su manifestación semanal el domingo en un bullicioso centro comercial peatonal cuando un hombre con un lanzallamas improvisado gritó "Liberen a Palestina" y lanzó cócteles Molotov a la multitud, dijeron las autoridades.

Se sabe poco sobre las 12 víctimas heridas en el ataque, y ninguna estaba dispuesta a hablar hasta el lunes, según los funcionarios policiales asignados a ellas. Sus edades oscilan entre los 52 y los 88 años, y sus heridas varían de graves a leves, indicó el jefe de policía de Boulder, Steve Redfearn.

La violencia se desarrolló en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, que sigue avivando tensiones globales y ha contribuido a un aumento del antisemitismo en Estados Unidos. Una semana antes, un hombre que también gritó "Liberen a Palestina" fue acusado de matar a tiros a dos empleados de la embajada israelí frente a un museo judío en Washington.

Los partidarios estadounidenses de los rehenes israelíes dicen que tienen miedo, pero han prometido seguir manifestándose.

El atacante quería ´matar a todas las personas sionistas´

El hombre acusado del ataque de Boulder dijo a la policía que lo planeó durante un año y fue impulsado por el deseo de "matar a todas las personas sionistas", en referencia al movimiento para establecer y mantener un Estado judío en Israel.

Mohamed Sabry Soliman, cuyo nombre también aparece como Mohammed en algunos documentos judiciales, confesó haber intentado matar a miembros del capítulo local de Run for Their Lives con cócteles Molotov y le admitió a la policía que lo haría de nuevo, según una declaración jurada del FBI. Se había hecho pasar por jardinero para acercarse al grupo mientras ondeaban banderas de Estados Unidos e Israel y leían los nombres de las 58 personas al parecer aún retenidas en la Franja de Gaza.

Run for Their Lives es una iniciativa global que comenzó en octubre de 2023 después de que militantes de Hamás de la Franja de Gaza irrumpieran en Israel, matando a 1.200 personas y tomando a otras 250 como rehenes. Los 230 capítulos del grupo buscan crear conciencia sobre la difícil situación de los rehenes y muchos de los capítulos aún realizan caminatas cada semana, declaró Shira Weiss, la coordinadora global de Run for Their Lives.

"Realmente se trata de humanidad, nada más", afirmó Weiss.

Manifestantes marcharon por ´la vida´

El grupo de Boulder camina cada fin de semana durante 18 minutos, ya que 18 es el valor numérico de la palabra hebrea "jai", que significa "vida". Los participantes incluyen jubilados, familias con niños, miembros de la comunidad judía y no judía.

Rachel Amaru, líder del capítulo de Boulder, había hablado con la policía local la noche anterior a la manifestación, pero estaba fuera de la ciudad el día del evento, sostuvo la organizadora Miri Kornfeld en Denver. Amaru había solicitado seguridad adicional tras el ataque en Washington y, en el futuro, pedirá una escolta policial para el grupo.

Los fiscales federales y estatales presentaron casos penales separados contra Soliman, acusándolo de un crimen de odio e intento de asesinato, respectivamente. Enfrenta cargos estatales adicionales relacionados con los dispositivos incendiarios, y es posible que se presenten más cargos en el tribunal federal, donde el Departamento de Justicia buscará una acusación formal de un gran jurado.

Fotos y videos de la escena en Boulder, a 48 kilómetros de Denver, mostraron a una mujer en llamas tendida en el suelo en posición fetal y a un hombre ayudando a apagar las llamas con una jarra de agua. El testigo Alex Osante relató que estaba al otro lado del centro comercial peatonal cuando escuchó el estallido de una botella rompiéndose y un "boom" seguido de gritos y alaridos de la gente.

Seis de las personas heridas fueron llevadas a hospitales, y cuatro han sido dadas de alta desde entonces, manifestó Kornfeld. Es posible que otras hayan sido atendidas en el lugar, agregó.

La comunidad judía lidia con miedo durante festividad

El ataque también ocurrió al inicio de la festividad judía de Shavuot, que conmemora la entrega de la Torá al pueblo judío en el Monte Sinaí en Egipto. El rabino Yisroel y Leah Wilhelm, directores de la Casa Chabad Rohr en la Universidad de Colorado, han pedido a la gente que mantenga a las víctimas en sus oraciones y que no dejen que el ataque les quite la alegría de sus celebraciones de Shavuot.

"Run for Their Lives es una organización construida sobre el amor, y si alguna vez tienes la oportunidad de caminar con ellos, sentirás ese amor al máximo", expresó Caleb Loewengart, un estudiante de la Universidad de Colorado Boulder que creció en la comunidad.

Loewengart y sus padres han marchado con el grupo en el pasado, pero no estuvieron presentes en el ataque del domingo. Muchas de las personas que se presentan semanalmente para caminar por Pearl Street han estado presentes en la vida de Loewengart desde su infancia.

El estudiante universitario manifestó que está desconsolado por la comunidad judía que lo crió y está lidiando con un nuevo miedo como partidario vocal de Israel en el campus universitario cercano. Pero ese miedo, dijo, no le inhibirá de expresarse.

Las personas judías que no hablan tanto sobre Israel también tienen miedo, indicó Kornfeld.

"Este problema no es algo que esté contenido solo en el Oriente Medio. No es algo que esté contenido solo en Israel", dijo Kornfeld. "Estamos viendo los efectos del antisemitismo descontrolado en todo el mundo. Y debemos levantarnos de la manera más fuerte posible. Los funcionarios electos y todos los que tienen un corazón deben levantarse contra esto en todas sus formas en todo el mundo".