Ataque palestino mata a israelí en Cisjordania

JERUSALÉN (AP) — Atacantes palestinos mataron a puñaladas a un israelí e hirieron a tres más en la Cisjordania ocupada el martes antes de ser abatidos por tropas en la última violencia que sacude el territorio ocupado, informó el ejército israelí.

El ataque sigue a una serie de violencia de colonos contra palestinos en toda Cisjordania. Funcionarios, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, han advertido que ese tipo de episodios de violencia podrían socavar la frágil tregua en Gaza.

La violencia se produjo un día después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan del presidente estadounidense Donald Trump de proveer protección y gobernar Gaza. Hamás rechazó el plan mientras otros países mostraron entusiasmo y disposición para ayudar a implementarlo.

Estalla la violencia en Cisjordania

El Ejército israelí declaró que el apuñalamiento tuvo lugar en el cruce de Gush Etzion, al sur de Jerusalén, un sitio de muchos ataques anteriores por milicianos palestinos.

Los servicios de emergencia de Israel informaron que un hombre de 71 años murió a causa de heridas de arma blanca en el lugar. Otros tres fueron hospitalizados, incluida una mujer en estado grave y un adolescente en estado moderado. El ejército indicó que sus soldados abrieron fuego, matando a dos atacantes palestinos. El Ministerio de Salud palestino los identificó más tarde como dos jóvenes de 18 años de la zona de Hebrón.

Yaron Rosenthal, jefe del consejo regional en el bloque de asentamientos de Gush Etzion, exigió a Israel responder al ataque y proporcionar más apoyo para los asentamientos israelíes del área.

"El terrorismo se alimenta de la esperanza de un Estado", señaló, conectando la violencia con los esfuerzos por crear un Estado palestino.

Hamás no se atribuyó el ataque, pero en un comunicado lo calificó como "una respuesta normal a los intentos de la ocupación de liquidar la causa palestina", prometiendo que la agresión israelí no quedaría sin respuesta.

En otro lugar de Cisjordania el martes, el jefe de la oficina local de la red de noticias Al Jazeera, Walid al-Omari, sostuvo que las fuerzas israelíes dispararon al camarógrafo Fady Yasmeen en ambas piernas mientras cubría una protesta en la ciudad de Tulkarem. El ejército no respondió a una solicitud de comentarios.

Tulkarem ha sido un punto de conflicto durante todo el año, con las fuerzas israelíes llevando a cabo incursiones frecuentes alrededor del campo de refugiados de Nur Shams, que dicen es hogar de muchos militantes. Los civiles dicen que el área ha soportado redadas repetidas, asedios y demoliciones de viviendas, lo que provoca protestas regulares de palestinos enojados por las operaciones que los obligan a abandonar sus viviendas.

Un periodista de Associated Press vio a soldados disparar al aire para dispersar a los manifestantes y luego disparar hacia Yasmeen mientras se movía hacia la entrada del campamento para filmar. El periodista vio más tarde a Yasmeen en el suelo, herido y rodeado de palestinos, incluidas mujeres y niños, antes de ser llevado por transeúntes a una ambulancia.

La violencia se produjo un día después de que colonos israelíes arrasaran el pueblo palestino de al-Jab'a, incendiando casas y coches, provocando una inusual condena del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y otros líderes de alto nivel.

El mundo reacciona al voto de la ONU

Estados Unidos, Israel y la Autoridad Palestina elogiaron la votación de la ONU sobre el plan de Trump para la Gaza de posguerra. Hamás lo rechazó, diciendo que la fuerza de seguridad propuesta solo ayudaría a Israel a mantener su control sobre el territorio.

La resolución otorga un amplio mandato a la fuerza internacional para proporcionar seguridad en la devastada Gaza, aprueba una autoridad transitoria denominada Junta de Paz —que estará supervisada por Trump— y prevé una posible vía hacia un futuro Estado palestino independiente.

El plan de Estados Unidos exige que la fuerza de estabilización garantice "el desmantelamiento permanente de las armas de los grupos armados no estatales". Además, autoriza a la fuerza a "usar todos medios necesarios para cumplir su mandato" de conformidad con el derecho internacional, que es la fórmula empleada por la ONU para referirse al uso de la fuerza militar.

Hamás dijo el lunes que el mandato de la fuerza, que incluye el desarme, "la despoja de su neutralidad y la convierte en una parte del conflicto a favor de la ocupación". La resolución no "cumple con el nivel de las demandas y derechos políticos y humanitarios de nuestro pueblo palestino", agregó. Exigió que cualquier fuerza internacional esté bajo la supervisión de Naciones Unidas, se despliegue solo en las fronteras del territorio para monitorear el cumplimiento del alto el fuego y opere exclusivamente con instituciones palestinas.

La votación refuerza las esperanzas de que el frágil alto el fuego de Gaza se mantenga tras una guerra desencadenada por el ataque sorpresa de Hamás sobre el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que mató a unas 1.200 personas. La ofensiva israelí en el enclave se ha cobrado la vida de más de 69.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre víctimas civiles y combatientes, pero dice que la mayoría son mujeres y niños.

La Unión Europea discute ayuda para la reconstrucción de Gaza

La Unión Europea anunció el martes que organizará una conferencia el jueves para un nuevo grupo de donantes palestinos para discutir la ayuda financiera para la reconstrucción de Gaza, reformas de la Autoridad Palestina y la paz a largo plazo en el Medio Oriente. La UE se ha comprometido en el pasado a ayudar a entrenar a policías en Gaza e inundar el enclave costero con ayuda humanitaria.

El portavoz de la Comisión Europea, Guillaume Mercier, anunció que delegaciones de 60 entidades, incluidos los 27 estados miembros de la UE, algunas instituciones financieras no nombradas, organizaciones internacionales y otros países, se reunirían en Bruselas. La reunión será copresidida por Francia y Arabia Saudí.

Otro portavoz de la Comisión, Anouar El Anouni, aseguró que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU "proporciona la base para avanzar a la siguiente fase, incluido el trabajo relacionado con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Junta de Paz".

La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, aseveró el martes que la comunidad internacional debe "trabajar unida para llevar adelante el plan de 20 puntos y convertirlo en una paz justa y duradera". Además, pidió "medidas urgentes para abrir todos los cruces, levantar restricciones e inundar Gaza con ayuda".

Qué más dice la propuesta de EEUU

Trump afirmó que en las próximas semanas se designará a los miembros de la Junta de Paz y habrá "muchos otros anuncios emocionantes".

El plan requiere que las tropas de estabilización aseguren las áreas fronterizas de Gaza, junto con una fuerza policial palestina que hayan entrenado y evaluado. La fuerza se coordinará con otras naciones para garantizar el flujo de ayuda humanitaria, y deberá consultar y cooperar estrechamente con los vecinos Egipto e Israel.

A medida que la fuerza internacional establezca el control, la resolución contempla que las fuerzas israelíes se retiren de Gaza "basándose en estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización". Estos deben ser acordados por la fuerza de estabilización, las israelíes, Estados Unidos y los garantes del alto el fuego, explica.