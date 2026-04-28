Ataque ruso con drones deja 14 heridos

Kiev, Ucrania.- Un ataque ruso con drones impactó la ciudad sureña ucraniana de Odesa antes del amanecer y dejó 14 heridos, incluidos dos niños, informaron las autoridades el lunes. Se trataba de un nuevo bombardeo de zonas civiles, una estrategia que ha caracterizado la invasión a gran escala de Moscú iniciada hace más de cuatro años.

Por otro lado, un ataque ucraniano con drones mató a dos personas en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por Rusia, indicó el lunes el gobernador nombrado por Moscú, Vladimir Saldo. Un hombre y una mujer de unos 70 años murieron en la aldea de Dnipriany, precisó.

En Odesa, los drones impactaron barrios residenciales e infraestructura civil, indicó el jefe de la administración de la ciudad, Serhii Lysak. Rusia ha atacado repetidamente Odesa, un puerto clave de Ucrania en el mar Negro, desde que Moscú lanzó la guerra hace más de cuatro años, el 24 de febrero de 2022.

Cinco de los heridos, la mayoría con lesiones por metralla, fueron hospitalizados, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Kiper.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo el lunes que, durante la última semana, Rusia ha disparado aproximadamente 1.900 drones de ataque, casi 1.400 potentes bombas aéreas guiadas y alrededor de 60 misiles de diversos tipos contra Ucrania.