Ataque ruso en Ucrania reduce esperanzas de paz

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia lanzó un estruendoso bombardeo aéreo sobre Ucrania durante la noche, disminuyendo aún más las esperanzas de que las partes en conflicto puedan alcanzar un acuerdo de paz en el corto plazo, días después de que Kiev avergonzara al Kremlin con un sorprendente ataque con drones a aeródromos militares en el interior de Rusia.

El bombardeo fue uno de los más feroces de los tres años de guerra, duró varias horas, golpeó seis territorios ucranianos y mató al menos a cuatro personas e hirió a unas 50 más, informaron el viernes funcionarios ucranianos. Entre los muertos se encontraban tres trabajadores de emergencias en Kiev y una persona que fue sacada de los escombros de un edificio de apartamentos en una ciudad del noroeste del país.

El ataque se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que su homólogo ruso, Vladímir Putin, le dijo que Moscú respondería al ataque de Ucrania el domingo a aeródromos militares rusos. También fue horas después de que Trump dijera que tal vez sería mejor dejar que Ucrania y Rusia "luchen por un tiempo" antes de separarlos y buscar la paz. Estas declaraciones fueron un desvío notable de sus frecuentes llamados a frenar la guerra e indicaban que el mandatario podría estar renunciando a los recientes esfuerzos de paz.

Las ciudades ucranianas han sido objeto de bombardeos constantes desde que Rusia invadió el país vecino en febrero de 2022. Los ataques han matado a más de 12.000 civiles, según Naciones Unidas.

"Rusia no cambia sus costumbres", afirmó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

La guerra ha continuado sin tregua incluso cuando el esfuerzo diplomático liderado por Washington para llegar a un acuerdo dio lugar a dos rondas de conversaciones de paz directas entre delegaciones de Moscú y Kiev. Las negociaciones no lograron avances significativos y las partes siguen estando muy alejadas en cuanto a sus condiciones para poner fin a los combates.

Ucrania ha ofrecido un alto el fuego incondicional de 30 días y una reunión entre Zelenskyy y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para romper el estancamiento. Pero el Kremlin ha rechazado de facto una tregua y no ha cedido en sus demandas.

"El Kremlin continúa con sus esfuerzos para presentar de forma falsa a Rusia como dispuesta a participar en negociaciones de buena fe para poner fin a la guerra en Ucrania, a pesar de la repetida negativa de Rusia a ofrecer concesiones", señaló el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, el jueves por la noche.

Se tiene previsto que se celebren más conversaciones de paz entre rusos y ucranianos en las próximas semanas, así como otro intercambio de prisioneros de guerra.

Las viviendas son impactadas

El operativo incluyó 407 drones y 44 misiles balísticos y de crucero, explicó el portavoz de la fuerza aérea ucraniana, Yurii Ihnat. Las fuerzas ucranianas dijeron que derribaron alrededor de 30 de los misiles de crucero y hasta 200 drones.

Zelenskyy, el Ministerio del Interior y la oficina del fiscal general, dijeron que tres trabajadores de emergencias murieron en Kiev mientras respondían a los ataques rusos. "Estaban trabajando bajo el fuego para ayudar a la gente", señaló el ministerio en un comunicado.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había apuntado a objetivos militares ucranianos con "armas de precisión de largo alcance" y que alcanzó con éxito depósitos de armas, fábricas de drones e instalaciones de reparación, entre otros.

Pero siguiendo un patrón de los ataques rusos a lo largo de la guerra, el bombardeo del viernes también golpeó edificios de apartamentos y otros objetivos no militares, observaron reporteros de The Associated Press.

En Kiev, se escucharon múltiples explosiones durante horas mientras los escombros de los drones que caían provocaban incendios en varios distritos, dijo Tymur Tkachenko, jefe de la administración de la ciudad. Además, instó a la población a buscar refugio.

Vitalina Vasylchenko, una residente en Kiev de 14 años, se refugió en un garaje con su hermana de 6 y su madre después de que una explosión arrancó una de sus ventanas de su casa.

"Escuché un zumbido, luego mi padre corrió hacia mí y me cubrió con su mano y luego hubo una explosión muy fuerte", contó. "Toda mi vida pasó ante mis ojos, ya pensé que se había acabado. Comencé a tener un ataque de pánico... Estoy sorprendida de estar viva".

En el distrito de Solomyanskyi de Kiev, se desató un incendio en el piso 11 de un edificio residencial de 16 plantas. Los servicios de emergencia evacuaron a tres personas del apartamento. El ataque causó un apagón en algunas áreas y más de 2.000 hogares en la orilla este de Kiev seguían sin electricidad, según la administración de la ciudad.

Además, 10 personas resultaron heridas por un ataque aéreo en la ciudad occidental de Ternopil, afirmó el gobernador regional, Viacheslav Nehoda. El operativo dañó instalaciones industriales e infraestructura, dejó parte de la ciudad sin electricidad e interrumpió el suministro de agua.

Rusia también atacó las regiones occidentales de Leópolis y Khmelnytskyi, y Cherníhiv, en el norte del país, y la región central de Poltava, donde al menos tres personas resultaron heridas.

Rusia también reporta ataques con drones

En Rusia, las defensas antiaéreas derribaron 10 drones ucranianos que se dirigían hacia la capital el viernes en la madrugada, dijo el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. Como medida de precaución, los vuelos en los aeropuertos de Moscú fueron suspendidos temporalmente durante la noche del jueves al viernes y luego nuevamente el viernes por la tarde.

Los drones ucranianos también apuntaron a otras tres regiones de Rusia, indicaron las autoridades, y causaron daños en edificios de apartamentos y plantas industriales. Tres personas resultaron heridas, según funcionarios.

El Ministerio de Defensa ruso reportó que sus defensas aéreas derribaron 174 drones ucranianos sobre 13 regiones a primera hora del viernes. Además, tres misiles ucranianos Neptune fueron derribados sobre el mar Negro.

Ucrania atacó aeródromos y otros objetivos militares en territorio ruso, como depósitos de almacenamiento de combustible y centros de transporte, de acuerdo con el Estado Mayor de Ucrania.

Además, una locomotora descarriló el viernes temprano en la región de Belgorod después de una voladura de la vía, aseguró el gobernador, Vyacheslav Gladkov. Rusia ha acusado recientemente a Ucrania de sabotear la red ferroviaria.