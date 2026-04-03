Ataques aéreos rusos matan a dos en Ucrania
Kiev, Ucrania.- Ataques aéreos rusos contra zonas civiles de Ucrania mataron a dos personas e hirieron al menos a otras tres, informaron funcionarios el jueves, cuando ambos países en guerra trabajan en un intercambio de prisioneros por Pascua.
Un ataque ruso contra Synelnykove, en la región de Dnipropetrovsk, mató a una persona e hirió a una mujer ya un niño de 12 años, según el jefe de la administración militar regional, Oleksandr Hazha.
Un ataque contra Járkiv provocó un incendio en un bloque de apartamentos e hirió a una mujer de 61 años, informó el jefe regional Oleh Syniehubov.
Un ataque con misil balístico contra la ciudad norteña de Cherníhiv mató a una persona e hirió a una adolescente de 17 años, informó el jefe de la administración militar de la ciudad, Dmytro Bryzhynskyi.
Otro ataque tuvo como objetivo la región de Odesa, informaron las autoridades, mientras Rusia lanzó 172 drones de ataque contra Ucrania. Los sistemas de defensa aérea derribaron 147 de ellos, según la fuerza aérea de Ucrania.
El presidente ucraniano Volodímir Zelenski ofreció un alto el fuego para el período de Pascua, pero el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que Moscú quiere un acuerdo de paz duradero, no una tregua.
El presidente ruso Vladímir Putin declaró unilateralmente un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada.
