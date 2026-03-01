Ataques interrumpen los vuelos en Oriente Medio

Londres, Ing.- El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán alteró los aviones de vuelos en todo Oriente Medio y más allá el sábado, ya que los países de la región cerraron su espacio aéreo y tres de los aeropuertos clave que conectan Europa, África y Occidente con Asia detuvieron sus operaciones.

Cientos de miles de viajeros quedaron varados o fueron desviados a otros aeropuertos luego que Israel, Qatar, Siria, Irán, Irak, Kuwait y Bahréin cerraron sus espacios aéreos. Tampoco hubo actividad de vuelos sobre Emiratos Árabes Unidos, indicó el sitio web de rastreo FlightRadar24, después de que el gobierno allí anunciara un "cierre temporal y parcial" de su espacio aéreo.

Eso llevó al cierre de aeropuertos clave de conexión en Dubái, Abu Dabi y Doha, ya la cancelación de más de 1,800 vuelos por parte de las principales aerolíneas de Oriente Medio. Las tres aerolíneas más importantes que operan en esos aeropuertos —Emirates, Qatar Airways y Etihad— suelen tener alrededor de 90.000 pasajeros por día transitando por esos centros y aún más viajeros con destino a lugares en Oriente Medio, según la firma de análisis de aviación Cirium.

Luego, más tarde el sábado, funcionarios del Aeropuerto Internacional de Dubái —el más grande de Emiratos Árabes Unidos y uno de los más transitados del mundo— informaron que cuatro personas resultaron heridas cuando Emirates condenó lo que llamó un "ataque flagrante que involucró misiles balísticos iraníes". También se reportaron ataques en otros aeropuertos comerciales de la región, incluido el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Al menos 145 aviones que se dirigieron a ciudades como Tel Aviv y Dubái a primera hora del sábado fueron desviados a aeropuertos en ciudades como Atenas, Estambul o Roma, según FlightAware.