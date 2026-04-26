Ataques matan a cinco en Dnipro

Kiev, Ucrania.- Ataques rusos con drones y misiles contra la ciudad ucraniana de Dnipro mataron al menos a cinco personas e hirieron a 46, informaron las autoridades locales el sábado.

Los cuerpos de cuatro de las víctimas fueron hallados entre las ruinas de una casa destruida en los ataques nocturnos, indicó el jefe regional de Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.

"Los rusos han estado golpeando Dnipro y otras ciudades y comunidades prácticamente toda la noche", escribió Hanzha en Telegram acerca de los ataques, que provocaron incendios en distintos puntos de Dnipro y destruyeron parcialmente varios edificios de apartamentos, negocios y una vivienda.

Otra persona perdió la vida en otro ataque ruso contra Dnipro el sábado por la tarde en la misma zona residencial golpeada durante la noche, indicó Hanzha. Agrega que 46 personas resultaron heridas en total.

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En el suroeste del país, dos personas resultaron heridas en ataques nocturnos con aviones no tripulados sobre la región de Odesa. Edificios residenciales, infraestructura portuaria y automóviles sufrieron daños en el sur de la provincia, explicó el jefe regional, Oleh Kiper.

En Rusia, una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido por un ataque con drones ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod, de acuerdo con funcionarios locales.

Leonid Pasechnik, el gobernador impuesto por Rusia en la región ucraniana de Luhansk —de la cual Rusia dijo a principios de este mes que había tomado el control total, una afirmación negada por Ucrania— sostuvo el sábado que tres personas murieron en un ataque nocturno con drones ucranianos contra una aldea. Ucrania no comentó sobre el ataque, y la afirmación no pudo ser verificada de forma independiente por AP.