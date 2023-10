Ataques rusos en Nikopol; tres civiles mueren

Kiev, Ucrania.- Al menos tres civiles fallecieron y otros resultaron heridos en Ucrania el viernes y el sábado, mientras las fuerzas rusas seguían bombardeando zonas de todo el país y avanzaban cerca de una ciudad asediada del este, informaron el sábado funcionarios locales ucranianos.

Un hombre murió cuando las fuerzas rusas bombardearon la ciudad ucraniana de Nikopol desde su bastión en la mayor central nuclear de Ucrania, según el gobernador local ucraniano Serhii Lysak. Añadió que los servicios de emergencia en Nikopol estaban trabajando para evaluar los daños.

Las tropas rusas tomaron el control de la central nuclear de Zaporiyia a principios de la guerra, lo que provocó temores intermitentes de un incidente de radiación, ya que los bombardeos persistieron cerca del lugar, a menudo dirigidos a los asentamientos controlados por Ucrania al otro lado del río Dniéper.

En Krivói Rog, la ciudad natal del presidente, Volodímir Zelenski, en el centro del país, un hombre de 60 años murió tras el impacto de un misil ruso en un complejo industrial, según publicaciones del alcalde, Oleksandr Vilkul, en Telegram. La esposa del fallecido estaba hospitalizada con heridas graves de metralla, agregó.

Vilkul reportó que misiles y drones rusos atacaron durante la noche el mismo lugar, provocando daños no especificados y un incendio que fue sofocado el sábado por la mañana. El alcalde no ofreció más detalles sobre la naturaleza del lugar ni si estaba relacionado con el esfuerzo bélico de Kiev, pero indicó que el segundo ataque no causó heridos.

En Jersón, una región del sur de Ucrania que está en primera línea de combate, un civil murió y otro sufrió heridas por los “bombardeos masivos” de las tropas rusas, de acuerdo con el gobernador, Oleksandr Prokudin. En una publicación en Telegram, afirmó que las fuerzas del Kremlin emplearon morteros, artillería, tanques, aviones no tripulados y lanzacohetes múltiples para atacar la provincia y alcanzaron algunas zonas residenciales.

Los bombardeos rusos del último día dejaron también un civil herido en una ciudad del frente, Avdiivka, en la provincia oriental de Donetsk.

El Estado Mayor de Ucrania afirmó el viernes que las fuerzas ucranianas habían dañado y destruido casi 50 tanques rusos y más de 100 vehículos blindados en los combates cerca de Avdiivka durante el día anterior.