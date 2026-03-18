Ataques y atentados suicidas en Nigeria

ABUYA, Nigeria.- Hombres armados mataron al menos a 15 personas el martes durante ataques a dos aldeas en el noroeste de Nigeria, informaron las autoridades. La violencia ocurrió un día después de que supuestos atentados suicidas dejaran al menos 23 muertos y 108 heridos en la ciudad nororiental de Maiduguri.

Las aldeas de Falale y Kadobe fueron atacadas a primera hora de la tarde del martes, según Nasir Mu´azu, Comisionado de Asuntos Internos del Estado.

Mu´azu dijo que las fuerzas de seguridad locales habían matado previamente a tres hombres armados durante un tiroteo en la zona. En represalia, hombres armados llevaron a cabo el ataque.

"Las fuerzas de seguridad han restablecido el orden y estabilizado la situación", dijo el funcionario en un comunicado. "Hacemos un llamamiento a los residentes para que mantengan la calma y permita que las fuerzas de seguridad completen su investigación".

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Ningún grupo ha reivindicado la autoridad de los ataques. Grupos armados, conocidos como "bandidos" llevan a cabo regularmente redadas y secuestros a cambio de rescate en la parte noroeste y centro-norte de Nigeria. Las autoridades han dicho que los grupos de bandidos incluyen principalmente a antiguos pastores que tomaron las armas contra las comunidades agrícolas tras enfrentamientos por recursos cada vez más escasos.

Junto a los ataques de bandidos, Nigeria también está aislada por una insurgencia librada por el grupo extremista Boko Haram y su facción escindida, la Provincia del Estado Islámico de África Occidental.

El lunes por la noche, tres supuestos atentados suicidas con bombas dejaron al menos a 23 muertos y 108 heridos en el noreste de Nigeria, informó la policía el martes. Se trató de uno de los ataques más mortíferos.