Atraca crucero en Sidney con 800 casos positivos de Covid

Un crucero con cientos de pasajeros contagiados de Covid-19 atracó en Sidney, Australia.

El crucero Majestic Princess se encontraba a mitad de camino de un viaje de 12 días cuando se detectó un brote de casos, dijo la presidenta de Carnival Australia, Marguerite Fitzgerald, a los periodistas en una rueda de prensa el sábado.

El barco tenía 4 mil 600 pasajeros y tripulantes a bordo en ese momento, informó la filial de CNN Nine News.

Tras realizar pruebas masivas a 3 mil 300 pasajeros, alrededor de 800 dieron positivo a Covid-19, al igual que un pequeño número de tripulantes, dijo Fitzgerald.

"Todos los casos positivos eran ligeramente sintomáticos o asintomáticos, y esos huéspedes fueron aislados en sus camarotes y luego separados de los huéspedes no afectados", dijo a la CNN.

Los operadores de cruceros escoltaron por separado a los infectados fuera del barco y les aconsejaron que completaran un periodo de aislamiento de cinco días, explicó la cadena noticiosa.

A los que dieron negativo se les permitió abandonar el barco, según un comunicado de Salud de Nueva Gales del Sur.

Latter dijo que el brote a bordo del Majestic Princess era "reflejo de un aumento de la transmisión comunitaria en Australia".