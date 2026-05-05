Atropello múltiple en Leipzig, Ale.

Lepzig, Ale.- Un atropello múltiple intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 16:45 hora local (14:45 GMT), cuando un turismo Volkswagen Taigo penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.

Las autoridades han confirmado que han muerto una mujer de 63 años y un hombre de 77, ambos alemanes, y entre dos y tres personas, dependiendo de las fuentes, se hallan hospitalizadas en estado crítico, mientras que otras 20 se han visto afectadas en diverso grado por el atropello.

Todavía no se ha esclarecido por qué el presunto autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.

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La fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, precisó por su parte que el sospechoso, de nacionalidad alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región.

"En base a los datos disponibles, por el momento no se parte de una motivación política o religiosa", señaló la Policía.

Según informaciones de la cadena regional MDR y del diario Leipziger Volkszeitung, el detenido había recibido recientemente el alta de un hospital psiquiátrico y con anterioridad había ejercido como profesor de boxeo en un club de ese deporte en Leipzig.

Durante las Navidades de 2024, un ciudadano saudí con un largo historial psiquiátrico y de simpatías ultraderechistas mató a seis personas e hirió a casi tres centenares en un mercadillo de Magdeburgo (este) con un coche de alquiler.