Aumenta presión sobre Tesla en Suecia

ESTOCOLMO.- La presión aumenta sobre Tesla en Suecia, donde un sindicato exigió que la automotriz con sede en Texas firme un convenio colectivo, con el cual cuenta la mayoría de los empleados del país escandinavo.

Tesla no tiene una planta en Suecia, pero 130 miembros del poderoso sindicato metalúrgico IF Metall se declararon en huelga el 27 de octubre en siete talleres del país que dan servicio a sus vehículos eléctricos.

Otros sindicatos se unieron en una muestra de solidaridad, incluidos trabajadores de los cuatro puertos más grandes de Suecia que decidieron el martes suspender las entregas de vehículos Tesla para subir la presión sobre el fabricante para que acepte las exigencias de los trabajadores metalúrgicos.

El sindicato Painters anunció que 53 compañías de pintura no iban a realizar ningún trabajo a los vehículos de Tesla en solidaridad con IF Metall. Si no se concreta un acuerdo con Tesla para el martes, “un total de 109 compañías podrían verse impedidas de manipular ni pintar los automóviles de Tesla”.

Otro sindicato importante, el Sindicato Sueco de Empleados de Servicios y Comunicaciones, anunció que detendrá los envíos a Tesla el 20 de noviembre. Su responsable, Gabriella Lavecchia, dijo que Tesla “se niega a cumplir las reglas del juego aquí en Suecia”.