Aumenta tensión entre EU e Irán

Washington.- El presidente Donald Trump advirtió el viernes sobre la posibilidad de ordenar ataques limitados contra Irán, incluso mientras el principal diplomático de la nación islámica asegura que su país espera tener lista una propuesta de acuerdo en los próximos días, luego de una serie de conversaciones en materia nuclear con Estados Unidos.

En respuesta a la pregunta de un reportero sobre si la Casa Blanca podría emprender una acción militar limitada mientras ambos países negocian, Trump respondió: "Supongo que puedo decir que lo estoy sopesando". Horas después dijo a los periodistas que "más vale que (Irán) negocie un acuerdo justo".

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló previamente en una entrevista televisiva que su país tenía planeado finalizar un borrador de acuerdo en "los próximos dos o tres días" para enviarlo a Washington.

"No creo que tome mucho tiempo. Tal vez en cuestión de una semana, más o menos, podamos iniciar negociaciones reales y serias sobre el texto y llegar a una conclusión", declaró Araghchi al programa "Morning Joe" de MSNOW.

Las tensiones entre los dos viejos adversarios se han intensificado a medida que el gobierno de Trump presiona para obtener concesiones de Irán, acumulando su mayor presencia militar en Oriente Medio en varias décadas, al tiempo que más buques de guerra y aeronaves van en camino.

El viernes, el grupo de ataque del portaaviones Gerald R. Ford atravesó el estrecho de Gibraltar y entró al mar Mediterráneo.