Aumentan accidentes por las patinetas eléctricas

Los Ángeles, Cal.- Las patinetas eléctricas se han popularizado últimamente como un medio de transporte conveniente, ligero y rápido. Pero a medida que más gente las usa, han aumentado los accidentes, resultando en heridas graves e incluso muertes.

No hay cifras oficiales confiables en Estados Unidos, pero un conteo rudimentario de The Associated Press con base en versiones de prensa que apuntan a que hubo por lo menos 11 muertes a causa de patinetas en Estados Unidos desde inicios de 2018. Nueve estuvieron relacionadas con patinetas alquiladas y dos con patinetas propiedad del usuario.

Ahora que el verano se aproxima, la cifra seguramente aumentará a medida que más gente sale a las calles con las patinetas motorizadas. A pesar del riesgo, la demanda ha estado en aumento, gracias en parte a las empresas arrendadoras, como Lime y Bird. Sólo en Estados Unidos, hubo 38.5 millones de viajes en patinetas alquiladas en 2018, según la Asociación Nacional de Funcionarios Municipales del Transporte.

Las patinetas motorizadas pueden alcanzar velocidades de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora). Son económicas y convenientes, fáciles de alquilar y devolver. Sin embargo, numerosos peatones y conductores de vehículos se quejan de que son a lo menos una molestia pública y en el peor de los casos, mortíferas.

Entretanto, las municipalidades a duras penas han podido aprobar leyes para regular su uso. En muchos casos, las compañías de alquiler de patinetas las colocan en las aceras de un día a otro, sin aviso alguno.

Las regulaciones varían de ciudad en ciudad. En NY y RU, es ilegal ir en patineta por vías públicas.