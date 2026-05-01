Aung San Suu Kyi está en arresto domiciliario

Bangkok, Tailandia.- La depuesta exmandataria Aung San Suu Kyi, detenida en Myanmar, fue trasladada de la prisión al arresto domiciliario, anunció el jueves por la noche la televisión estatal.

La oficina de información militar de Myanmar confirmó la noticia mediante un mensaje de texto a la prensa. Junto con el anuncio había una foto de la exmandataria de 80 años vestida con una blusa y falda blancas tradicionales. Se le ve sentado en un banco de madera, detrás de una mesa baja frente a dos hombres no identificados, uno con uniforme policial y el otro con otro tipo de uniforme.

Suu Kyi ha estado detenida desde el 1 de febrero de 2021, cuando el ejército arrebató el poder a su gobierno electo. No se le ha visto públicamente desde entonces, y la última foto oficial en que aparece fue difundida el 24 de mayo de 2021, mostrándola en un tribunal.

El gobierno de Myanmar, respaldado por los militares, redujo el jueves la condena de prisión de la depuesta exmandataria como parte de un indulto a presos vinculado a una festividad religiosa budista, según funcionarios judiciales y reportes de la prensa estatal.

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La prensa estatal informó el jueves que, además de la amnistía a 1.519 presos, entre los que había 11 extranjeros, las condenas de los demás reclusos se redujeron en una sexta parte con motivo del día de Luna Llena de "Kason", que conmemora el nacimiento y fallecimiento de Buda.