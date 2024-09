Presencia de Pandilla Venezolana en Aurora, Colorado

AURORA, Colorado, EE.UU. (AP) — La policía de Aurora, un suburbio de Denver, asegura que una pandilla venezolana con una pequeña presencia no se ha apoderado de una unidad habitacional en mal estado. Sin embargo, la acusación sigue ganando fuerza entre conservadores y el expresidente Donald Trump declaró el miércoles en audiencia pública transmitida en Fox News que los venezolanos se estaban "apoderando de toda la ciudad".

La acusación infundada cobró fuerza después de que el mes pasado se difundió un video en el que un residente mostraba a hombres armados tocando en la puerta de un apartamento, intensificando los temores de que la pandilla del Tren de Aragua controlaba la unidad habitacional de seis edificios.

Sin embargo, funcionarios de la ciudad indican que los edificios, junto con otras dos unidades habitacionales, se encontraban en mal estado debido a la negligencia de la empresa administradora, CBZ Management.

Aurora es una ciudad con gran diversidad que lleva mucho tiempo luchando contra la delincuencia y las pandillas, y la policía dijo que hasta el momento había vinculado a 10 personas con el Tren de Aragua y había detenido a seis de ellas, incluidos los sospechosos de un intento de homicidio en julio.

Pero en una visita a los apartamentos donde se grabó a los hombres armados, la jefa interina de la policía de Aurora Heather Morris negó que las pandillas hubieran tomado el control y estuvieran cobrando el alquiler. Las declaraciones se produjeron después de que el alcalde de Aurora, Mike Coffman, dijo que "elementos criminales" se habían apoderado de algunos edificios no especificados y extorsionaban a los residentes.

El agente de policía de Aurora, Matthew Longshore, reiteró el jueves en un correo electrónico a The Associated Press que la policía ha constatado que los residentes no están pagando el alquiler a las pandillas, pero descubrieron que la administración ya no envía a representantes a la unidad habitacional.

La ciudad de Aurora ya ha emprendido acciones legales contra Zev Baumgarten, de CBZ, por haber "descuidado las propiedades durante años y numerosas violaciones de los códigos", luego de que otro edificio gestionado por la empresa en Aurora fue clausurado después de haber sido declarado inhabitable. Sus residentes fueron desalojados a mediados de agosto. Los juicios contra Baumgarten, previstos para agosto y septiembre, han sido aplazados al menos seis meses.

CBZ no respondió de inmediato una llamada telefónica en busca de comentarios, y los números de teléfono de las dos unidades habitacionales gestionadas por CBZ en Aurora estaban desconectados.

Después de que los residentes realizaron una conferencia de prensa para desmentir los rumores relacionados con las pandillas, Coffman, un exlegislador republicano, admitió que no estaba "seguro de cuál era la verdad en todo esto". En una entrevista concedida esta semana al canal de televisión Denver7, Coffman dijo que la afirmación de que toda Aurora era insegura no era cierta y perjudicaba a la economía local de una ciudad en rápido crecimiento con más de 400.000 habitantes.

Coffman no estuvo disponible el jueves para hablar del tema.

Trump ha tratado de sacar provecho de las inquietudes en materia de inmigración en momentos en que busca la reelección el próximo mes de noviembre. Durante una audiencia del miércoles repitió su llamado a ordenar deportaciones masivas después de exagerar sobre la presencia de pandillas en Aurora.

"Miren lo que está pasando en Aurora, en Colorado, donde los venezolanos se están apoderando de toda la ciudad, se están apoderando de los edificios, de toda la ciudad", dijo Trump. "Lo vieron el otro día, están tirando puertas y ocupando los departamentos de la gente".

Entre los casi un millón de inmigrantes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos en los últimos año había supuestos integrantes de pandillas vinculados a tiroteos con la policía, tráfico de personas y otros delitos, aunque no hay pruebas de que la pandilla haya establecido una estructura organizativa en Estados Unidos, declaró hace unas semanas a la AP Jeremy McDermott, codirector de InSight Crime, con sede en Colombia, quien publicó un informe reciente sobre la expansión del Tren de Aragua.