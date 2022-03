Australia aumentará sus fuerzas armadas hasta los 80,000 soldados para 2040

Sídney (Australia), 10 mar (EFE).- El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este jueves un incremento de 18.500 soldados en las Fuerzas Armadas para 2040, cuando alcanzarán un total de 80,000 efectivos, con el objetivo de hacer frente a las "amenazas" que afronta su país en la región del Indopacífico.

El incremento del personal militar, el más importante "en tiempos de paz", le costará al Ejecutivo de Camberra unos 38,000 millones de dólares australianos (27,763 millones de dólares estadounidenses o 25,122 millones de euros), dijo Morrison a los periodistas durante una visita a un cuartel en las ciudad nororiental de Brisbane.

"Es un voto de confianza importante a nuestras fuerzas de defensa, así como un reconocimiento importante de nuestro gobierno, que siempre ha tenido una visión clara, a las amenazas y el ambiente (tenso) que enfrentamos como país y como democracia liberal en el Indopacífico", recalcó Morrison conforme a la transcripción oficial.

El mandatario no hizo referencia a ningún país en concreto, pero Australia mantienen una tensa relación con China, su principal socio comercial.

En los últimos años, Australia junto a Estados Unidos y otros aliados han expresado su preocupación por la paz y la estabilidad del Indopacífico, en donde Pekín reclama la práctica totalidad de las islas y atolones del Mar de China Meridional, una ruta clave del comercio marítimo y rica en recursos naturales, y cuyas demandas chocan con las de Malasia, Indonesia, Vietnam, Filipinas y Taiwán.

China además está fortaleciendo en los últimos años su relación con algunas de las naciones insulares del Pacífico, históricamente vinculadas a la influencia de Australia.

Ante la amenaza de la expansión militar, política y económica de China, el Ejecutivo de Camberra ha reforzado y firmado diversos pactos de seguridad como el llamado AUKUS, suscrito en septiembre pasado con Washington y Londres, que incluye la construcción de submarinos nucleares en el país oceánico.

La decisión del incremento del personal militar en Australia, que no es una potencia nuclear, le permitirá destinar parte de sus soldados a las operaciones de los nuevos sumergibles capaces de realizar largos desplazamientos en la vasta región del Indopacífico, así como para defensa aérea y cibernética, entre otras labores.

En un contexto electoral marcado por la invasión de Rusia a Ucrania, el ministro australiano de Defensa, Peter Dutton, comentó a los periodistas que el incremento del personal militar también servirá para hacer frente a las "ambiciones" de expansión del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Si la gente piensa que las ambiciones en el Indopacífico se limitan sólo a Taiwán (reclamado por China) y que no habrá repercusiones, si no proporcionamos un efecto disuasorio y trabajamos estrechamente con nuestros aliados, entonces no entienden las lecciones de la historia", subrayó Dutton.