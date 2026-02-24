Autobús cae a un barranco

Katmandú, Nepal.- Un autobús abarrotado que se dirigía a la capital de Nepal salió de una carretera de montaña en Nepal la madrugada del lunes, lo que provocó la muerte de 19 personas, incluido un ciudadano británico, y dejó a otras 25 heridas.

Había decenas de personas a bordo del autobús, que se dirigían desde la ciudad turística de Pokhara a Katmandú cuando salió de la autopista Prithvi pasada la medianoche, informó la policía. El autobús rodó por una ladera y terminó en la orilla del río Trishuli, cerca de Benighat, unos 80 kilómetros (50 millas) al oeste de la capital, Katmandú.

Entre los fallecidos había un ciudadano británico de 24 años, según un comunicado de la oficina de policía del distrito de Dhading. Solo se habían identificado nueve cuerpos.

Entre los heridos había un ciudadano chino, que era atendido en el Centro Nacional de Trauma en Katmandú, y una neozelandesa de 27 años que sufrió heridas leves y recibió tratamiento en un hospital local.

La agencia oficial china de noticias Xinhua, que citó a la Embajada de China en Nepal, informó antes que otro ciudadano chino estaba desaparecido.

Los rescatistas llegaron al lugar del accidente poco después del accidente, y los heridos fueron sacados de entre los restos y trasladados a hospitales.