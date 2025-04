Autobús cae de un paso elevado en Santiago

Santiago, Chile.- Un autobús del sistema de transporte público cayó este sábado por la mañana desde un paso elevado sobre una autopista en la capital chilena, dejando como saldo 11 personas heridas, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana en la comuna de San Miguel, cuando un vehículo particular que presuntamente no respetó la luz roja chocó al bus articulado. La sección delantera del autobús cayó a la autopista, mientras que la parte trasera quedó colgando del paso elevado. Entre los heridos se encuentran los nueve pasajeros que viajaban en el autobús, el conductor del vehículo de transporte y el chofer del automóvil particular, según indicó la capitana Bárbara Villouta, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros.

El incidente provocó el cierre total de las tres pistas en dirección norte de la Autopista Central mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

