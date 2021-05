Autor de tiroteo en California se suicidó, dicen autoridades

Las autoridades estadounidenses identificaron al autor del tiroteo en una base de trenes que da servicio a Silicon Valley en San José, California, y que mató a ocho personas, antes de suicidarse.

El sospechoso fue identificado como Sam Cassidy, de 57 años, y quien era empleado de la Autoridad de Transporte del Valle (VTA, por sus siglas en inglés), que proporciona servicio de autobuses, trenes ligeros y otros vehículos de tránsito colectivo en Santa Clara, el condado más grande del área de la bahía de San Francisco.

Russell Davis, vocero de la policía del condado de Santa Clara, dijo que los investigadores creen que el sospechoso murió de una herida autoinfligida y que los oficiales que respondieron al tiroteo no intercambiaron disparos con él.

Un incendio se desató en la casa del sospechoso aproximadamente a la misma hora en que los oficiales respondieron al llamado por un tiroteo en la VTA. La alerta por incendio llegó a las 6:36 am, mientras que la alerta por tiroteo comenzó a las 6:34 am.

El alcalde de San José, Sam Liccardo, confirmó la noticia del incendio, y señaló que no había nadie al interior de la casa.