Autor de tiroteo en festival de California publicó fotos antes del ataque

Antes de que un joven de 19 años accionara un arma de fuego en un famoso festival del ajo en su ciudad natal de California, exhortó a sus seguidores de Instagram a leer un libro del siglo XIX que es popular entre los supremacistas blancos en sitios web extremistas. Sin embargo, el lunes aún se desconocían los motivos por los que asesinó a dos niños y a un joven de alrededor de 20 años de edad.

Santino William Legan publicó sobre el libro "Might is Right", que asegura que la raza determina el comportamiento. Aparecía con una imagen del Oso Smokey frente a un letrero de "peligro de incendio" y también se quejó sobre el hacinamiento de las ciudades y la pavimentación de espacios abiertos para hacerle lugar a las "hordas" de latinos y blancos de Silicon Valley.

En su última publicación del domingo, Legan envió una fotografía desde el Festival del Ajo de Gilroy. Minutos después, comenzó a disparar contra la multitud con un fusil tipo AK-47, matando a un niño de 6 años, a una niña de 13 y un hombre de unos 25 años.

Bajo la imagen, escribió: "Ayyy, es hora del festival del ajo" y "vengan a emborracharse con (artículos) extremadamente caros". La cuenta de Instagram de Legan, que ya fue borrada, señalaba que tenía sangre italiana e iraní.

Las publicaciones son parte de los primeros detalles que han surgido sobre Legan desde que las autoridades informaron que aparentemente disparó indiscriminadamente, causando que las personas corrieran en todas direcciones o se escondieran debajo de las mesas. Los policías que patrullaban el evento respondieron en menos de un minuto y abatieron a Legan una vez que les apuntó con su arma.

El perpetrador adquirió legalmente el fusil de asalto semiautomático este mes en Nevada, su último domicilio conocido. No habría podido comprarlo en California, que prohíbe la venta de armas a menores de 21 años. En Nevada la edad límite es de 18.

Legan se crio a menos de kilómetro y medio (una milla) del parque en el que la ciudad conocida como la "Capital Mundial del Ajo" ha realizado durante cuatro décadas su festival de tres días, atrayendo a más de 100.000 personas con eventos musicales, puestos de comida y clases de cocina.

Las autoridades buscaban pistas, incluyendo en redes sociales, sobre que llevó al hijo de una prominente familia local, a perpetrar una masacre. Su padre fue corredor competitivo y entrenador; uno de sus hermanos fue un laureado boxeador a nivel juvenil, y su abuelo había sido funcionario en el condado de Santa Clara.

La policía no sabe si las víctimas habían sido predeterminadas, pero a estas alturas de la investigación, parece que disparó indiscriminadamente. Otras 12 personas resultaron heridas.

Agentes inspeccionaron el vehículo de Legan y la residencia de dos pisos de su familia, saliendo del lugar con algunas bolsas de papel. Las autoridades también revisaron un apartamento del norte de Nevada en el que creen que Legan estuvo este mes. No dieron a conocer lo que encontraron.

Big Mikes Gun and Ammo, que aparentemente es una tienda de armas por internet ubicada en Fallon, Nevada, informó en su página de Facebook que Legan ordenó el fusil en línea y "se veía feliz y no mostró motivos para preocuparse" cuando se reunió con el propietario de la tienda. La publicación añadió que están "apesadumbrados de que esto sucediera".

En California, la policía está capacitada para responder ante estas situaciones. Aunque están preparados para lo peor, nunca pensaron utilizar sus habilidades en Gilroy, una ciudad con alrededor de 50.000 habitantes ubicada 128 kilómetros (80 millas) al sureste de San Francisco.

La ciudad tenía agentes en el lugar para el festival. Los visitantes tenían que pasar por detectores de metal y permitir que se revisaran sus pertenencias.

Pero Legan no usó la entrada. Saltó por una cerca que bordeaba un estacionamiento adyacente a un arroyo, dijo el jefe de policía de Gilroy Scot Smithee. Algunos testigos reportaron un segundo sospechoso, y las autoridades trataban de determinar si el atacante tuvo ayuda.

