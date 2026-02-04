Autoridades francesas allanan las oficinas de X

PARÍS.- Las autoridades francesas registraron el martes las oficinas de la plataforma de redes sociales X como parte de una investigación preliminar sobre una serie de presuntos delitos, incluida la difusión de pornografía infantil y deepfakes. También emitieron una citación para que el propietario de la compañía, el multimillonario Elon Musk, se presente a declarar.

X y la empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, también son objeto de un creciente escrutinio por parte de la agencia reguladora de privacidad de datos de Reino Unido, la cual inició una investigación formal en torno al manejo de datos personales al momento de desarrollar y desplegar el chatbot de inteligencia artificial de Musk, Grok.

Grok, que fue creado por xAI y está disponible a través de X, provocó indignación global el mes pasado después de que generó una serie de imágenes de deepfake con alto contenido sexual en respuesta a solicitudes de usuarios de la red social.

La unidad de ciberdelitos de la fiscalía francesa abrió su investigación en enero del año pasado, según el comunicado. Indaga la presunta "complicidad" en la posesión y difusión de imágenes pornográficas de menores, imágenes manipuladas con contenido sexual explícito, negación de crímenes contra la humanidad y manipulación de un sistema automatizado de procesamiento de datos como parte de un grupo organizado, entre otros delitos.

Los fiscales presentaron una solicitud para realizar "entrevistas voluntarias" con Elon Musk y la ex directora general Linda Yaccarino, programadas para el 20 de abril. Yaccarino fue director general de 2023 hasta julio de 2025.

Arremetió contra la redada en sus oficinas de París, calificándolas de "un acto de abuso de autoridad con el fin de alcanzar objetivos políticos ilegítimos".