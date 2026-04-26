Avanza incendio forestal en Japón

Tokio, Japón.- Miles de personas se encuentran bajo órdenes de evacuación y al menos ocho edificios, entre ellos una vivienda, han resultado destruidos en un incendio forestal en la prefectura japonesa de Iwate, en el noreste del archipiélago, que comenzó el pasado miércoles 22 de abril.

El fuego, que ya ha afectado a unas 1,176 hectáreas, continúa extendiéndose, mientras que más de un millar de efectivos, tanto del cuerpo de bomberos como de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) tratan de contenerlo, según datos de las autoridades recogidos por la cadena de televisión NHK.

No se sabe de nadie que haya quedado atrapado por las llamas, pero la localidad de Otsuchi, la más cercana al fuego, ha ordenado a 3,233 personas, el 30 % de su población, evacuar sus hogares. Se han habilitado cinco centros de evacuación en la ciudad y otros dos en localidades cercanas.

"Algunos residentes perdieron sus hogares en el Gran Terremoto del Este de Japón (2011) y ahora temen perderlos nuevamente en este incendio forestal. Espero que (los bomberos y las fuerzas de seguridad) continúen haciendo todo lo posible para proteger las casas de los residentes", dijo este sábado en una rueda de prensa el alcalde de Otsuchi, Kozo Hirano, en declaraciones recogidas por la cadena NHK.

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El incendio comenzó el miércoles en las cercanías de la localidad de Otsuchi, dejando al menos un herido leve a causa de una caída en un centro de evacuación.