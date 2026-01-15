Avanza segundo plan de paz para Gaza

WASHINGTON.- Estados Unidos anunció el miércoles que está avanzando hacia la siguiente fase del alto fuego para Gaza, una etapa que implica el desarme del grupo Hamás, la reconstrucción y la gobernanza diaria del territorio.

El enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, afirmó en una publicación en X que el acuerdo que el presidente republicano autorizado a negociar estaba entrando en su segunda fase tras dos años de guerra entre Israel y Hamás, incluyendo el establecimiento de un gobierno tecnocrático en Gaza.

Si bien el anuncio del miércoles indica un paso hacia adelante, un nuevo gobierno en Gaza y el acuerdo de alto al fuego enfrentarán una serie de enormes desafíos, incluyendo el despliegue de una fuerza de seguridad internacional para supervisar el acuerdo y el difícil proceso de desarme a Hamás.

Witkoff no ofreció detalles sobre quiénes formarían parte de la nueva administración palestina de transición que gobernaría Gaza.

La Casa Blanca tampoco ofreció más información.

Los otros mediadores del acuerdo de alto al fuego —Egipto, Turquía y Qatar— dieron la bienvenida al establecimiento del comité tecnocrático palestino y dijeron que estaría liderado por Ali Shaath, un ex viceministro de la Autoridad Palestina.

En un comunicado conjunto, los tres países lo calificaron como un "acontecimiento importante... destinado a consolidar la estabilidad y mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza".

El nativo de Gaza se ofrece como viceministro de transporte con la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente. Shaath, ingeniero, es experto en desarrollo económico y reconstrucción, según su biografía en el sitio web del Instituto de Investigación de Políticas Económicas de Palestina.

Witkoff expresó que Estados Unidos espera que Hamás devuelva de inmediato al último rehén israelí como parte de sus obligaciones bajo el acuerdo, señalando que "el incumplimiento traerá serias consecuencias".