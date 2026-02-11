logo pulso
Mundo

Avioneta aterriza de emergencia en avenida

Por AP

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
Avioneta aterriza de emergencia en avenida

GAINESVILLE, Georgia.- Una avióneta aterrizó de emergencia en una avenida concurrida en Georgia, chocó contra tres vehículos y dejó dos personas con heridas leves, informó las autoridades, después de que el piloto pidió a los controladores aéreos que informaran a su esposa y padres que los amaba.

La Hawker Beechcraft Bonanza aterrizó el lunes sobre Browns Bridge Road, en Gainesville, a unos 80 kilómetros al noreste de Atlanta. Se dirigió al Aeropuerto Regional del Condado de Cherokee, en Canton, desde el Aeropuerto Memorial Lee Gilmer de Gainesville, pero el piloto dio la vuelta tras experimentar problemas con el motor después del despegue, informó la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

El avión no tenía suficiente potencia para llegar al aeropuerto, por lo que el piloto aterrizó en la carretera, dijo la NTSB.

"Creo que no vamos a lograrlo", se escucha en el audio del tráfico aéreo grabado por LiveATC.net. "Por favor, díganle a mi esposa, Molly, que la amo, ya mis padres. Los amo mucho".

Más de 10 minutos después, se escucha en la grabación: "Vamos a estar bien".

"Perdimos nuestro motor al despegar de Gainesville", relató el piloto Thomas Rogers.

