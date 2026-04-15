Azota el supertifón Sinlaku Islas Marianas del Norte

Un supertifón azotó un par de remotas islas de Estados Unidos en el océano Pacífico con feroces vientos y lluvias incesantes, arrancando los techos de lámina de algunas viviendas y obligando a los residentes a resguardarse mientras las ramas de los árboles salían volando.

El supertifón Sinlaku tocó las Islas Marianas del Norte durante varias horas la madrugada del miércoles, desacelerándose apenas lo suficiente para infligir más daño en las islas de Tinian y Saipan, donde residen alrededor de 50.000 personas.

"Supongo que nada que esté hecho de madera y lámina sobrevivió a esto", declaró Glen Hunter, quien creció en Saipan y vio pasar volando al menos tres techos de lámina por su patio.

Hunter, quien ha visto el paso de varios tifones por la isla, declaró a The Associated Press que este se sentía como el más fuerte hasta ahora. La lluvia se filtraba por cada rendija de su vivienda de concreto, explicó.

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"Fue una batalla perdida porque la lluvia entraba por todas partes", indicó a primera hora del miércoles. "Todas las casas están simplemente inundadas, sin importar en qué tipo de estructura te encuentres".

El tifón tropical —el más fuerte registrado este año— alcanzó vientos sostenidos de hasta 240 km/h al momento de tocar tierra en las islas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de EU.

Vientos con fuerza de tormenta tropical y lluvias torrenciales también provocaron severas inundaciones repentinas en Guam, un territorio estadounidense que cuenta con varias instalaciones y militares alrededor de 170.000 residentes, señaló el servicio meteorológico.