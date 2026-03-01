Bajo fuego
De la guerra de los 12 días a negociación y ultimátum
Cronología
13 junio 2025.- Israel bombardea instalaciones
nucleares y militares en Irán y mata entre otros altos mandos
al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y seis
científicos nucleares.
Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos interceptados por Israel con la ayuda de Washington.
15 junio.- Irán lanza la octava oleada de misiles contra Israel,
que continúa golpeando estructuras energéticas iraníes.
17 junio.- Israel mata en un bombardeo en Teherán al jefe
del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Shadmani.
19 junio.- Israel informa de que ha destruido 200 lanzadores
de misiles iraníes, dos tercios del total de los que dispone Irán.
22 junio.- EU bombardea tres instalaciones nucleares en suelo
iraní y Teherán responde con un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar.
24 junio.- Trump anuncia la entrada en vigor de un alto
el fuego entre Israel e Irán.
25 junio.- El Parlamento iraní aprueba suspender
la cooperación con la OIEA.
24 julio.- Se celebra en Estambul una ronda de negociaciones entre Irán y los tres países europeos conocidos como
E3 -Alemania, Francia y Reino Unido-.
9 septiembre.- Tras cuatro rondas de conversaciones,
Irán y la OIEA llegan a un acuerdo en el Cairo para reanudar
las actividades de la organización en el país persa.
29 septiembre.- El Consejo de Seguridad de la ONU
no extiende
la suspensión de las sanciones contra Irán y la Unión
Europea restablece las medidas contra Teherán.
20 noviembre.- Irán da por finalizado el acuerdo de
septiembre con la OIEA tras la aprobación de una resolución en su contra de este organismo.
28 diciembre.- Empiezan las protestas en Teherán por el deterioro de la situación económica con una marcha de comerciantes
que echaron el cierre a sus negocios, entre ellos el Gran Bazar.
30 diciembre.- El Gobierno iraní reconoce la legitimidad
de las protestas y promete reformas para preservar el poder adquisitivo.
2 enero 2026.- Trump amenaza a Irán con acudir al rescate
de los manifestantes si las autoridades iraníes disparan
contra ellos.
7 enero.- Reza Pahleví, el hijo del último sha, hace
"un llamamiento a la acción" del pueblo iraní.
8 y 9 de enero.- Las protestas se extienden por todo el país y viven su momento culminante, mientras son reprimidas con dureza por el régimen, que restringe el acceso a internet.
11 de enero de 2026.- Trump considera acciones militares contra Irán.
12 de enero de 2026.- El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán por la represión.
14 enero.- La ONG Iran Human Rights eleva a 3.428
el número de manifestantes muertos y a miles el de heridos.
16 enero 2026.- Irán mantiene contacto con EE.UU. a través
de Suiza.
22 de enero.- Las autoridades iraníes reconocen la muerte
de 3.117 manifestantes. En días posteriores la ONG HRA
eleva la cifra a 5.777.
23 enero.- Trump asegura que tiene una "flota enorme"
dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advierte a Teherán
de la necesidad de que cese la represión a los manifestantes.
29 enero.- La UE incluye a la Guardia Revolucionaria iraní
en la lista de organizaciones terroristas.
2 febrero.- Estados Unidos, con una flota militar en el Mar Arábigo cerca de las costas iraníes encabezada por el USS
Abraham Lincoln, completa su mayor despliegue en Oriente Medio desde la invasión de Irak.
6 febrero.- Encuentro en Omán entre Irán y EU, en Omán.
Irán asegura que no renunciará al enriquecimiento de uranio
y se niega a dialogar sobre su programa de misiles.
17 febrero.- Segunda ronda de negociaciones en la Embajada de Omán en Ginebra. Teherán se muestra dispuesto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico.
19 febrero.- Trump lanza un ultimátum de 10 días a Irán para
un acuerdo nuclear.
23 febrero 2026.- Primera sentencia a muerte en Irán
por las protestas.
24 febrero.- Irán realiza maniobras militares en el sur
del país.
26 febrero.- Tercera ronda de negociaciones indirectas
en Ginebra, en la que el mediador habla de avances "significativos". Ambas partes deciden tener un nuevo encuentro.
27 febrero.- Trump dice que no le gusta cómo está
negociando Irán pero que aún no ha decidido nada.
28 febrero.- El Ejército israelí ataca Irán. Se cumple
la promesa de los diez días.
