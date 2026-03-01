Bajo fuego

Cronología

13 junio 2025.- Israel bombardea instalaciones

nucleares y militares en Irán y mata entre otros altos mandos

al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas y seis

científicos nucleares.

Teherán responde con el lanzamiento de cientos de misiles balísticos interceptados por Israel con la ayuda de Washington.

15 junio.- Irán lanza la octava oleada de misiles contra Israel,

que continúa golpeando estructuras energéticas iraníes.

17 junio.- Israel mata en un bombardeo en Teherán al jefe

del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ali Shadmani.

19 junio.- Israel informa de que ha destruido 200 lanzadores

de misiles iraníes, dos tercios del total de los que dispone Irán.

22 junio.- EU bombardea tres instalaciones nucleares en suelo

iraní y Teherán responde con un ataque con misiles contra la base aérea estadounidense Al Udeid en Catar.

24 junio.- Trump anuncia la entrada en vigor de un alto

el fuego entre Israel e Irán.

25 junio.- El Parlamento iraní aprueba suspender

la cooperación con la OIEA.

24 julio.- Se celebra en Estambul una ronda de negociaciones entre Irán y los tres países europeos conocidos como

E3 -Alemania, Francia y Reino Unido-.

9 septiembre.- Tras cuatro rondas de conversaciones,

Irán y la OIEA llegan a un acuerdo en el Cairo para reanudar

las actividades de la organización en el país persa.

29 septiembre.- El Consejo de Seguridad de la ONU

no extiende

la suspensión de las sanciones contra Irán y la Unión

Europea restablece las medidas contra Teherán.

20 noviembre.- Irán da por finalizado el acuerdo de

septiembre con la OIEA tras la aprobación de una resolución en su contra de este organismo.

28 diciembre.- Empiezan las protestas en Teherán por el deterioro de la situación económica con una marcha de comerciantes

que echaron el cierre a sus negocios, entre ellos el Gran Bazar.

30 diciembre.- El Gobierno iraní reconoce la legitimidad

de las protestas y promete reformas para preservar el poder adquisitivo.

2 enero 2026.- Trump amenaza a Irán con acudir al rescate

de los manifestantes si las autoridades iraníes disparan

contra ellos.

7 enero.- Reza Pahleví, el hijo del último sha, hace

"un llamamiento a la acción" del pueblo iraní.

8 y 9 de enero.- Las protestas se extienden por todo el país y viven su momento culminante, mientras son reprimidas con dureza por el régimen, que restringe el acceso a internet.

11 de enero de 2026.- Trump considera acciones militares contra Irán.

12 de enero de 2026.- El Parlamento Europeo veta la entrada a sus sedes de diplomáticos y representantes de Irán por la represión.

14 enero.- La ONG Iran Human Rights eleva a 3.428

el número de manifestantes muertos y a miles el de heridos.

16 enero 2026.- Irán mantiene contacto con EE.UU. a través

de Suiza.

22 de enero.- Las autoridades iraníes reconocen la muerte

de 3.117 manifestantes. En días posteriores la ONG HRA

eleva la cifra a 5.777.

23 enero.- Trump asegura que tiene una "flota enorme"

dirigiéndose a aguas cercanas a Irán y advierte a Teherán

de la necesidad de que cese la represión a los manifestantes.

29 enero.- La UE incluye a la Guardia Revolucionaria iraní

en la lista de organizaciones terroristas.

2 febrero.- Estados Unidos, con una flota militar en el Mar Arábigo cerca de las costas iraníes encabezada por el USS

Abraham Lincoln, completa su mayor despliegue en Oriente Medio desde la invasión de Irak.

6 febrero.- Encuentro en Omán entre Irán y EU, en Omán.

Irán asegura que no renunciará al enriquecimiento de uranio

y se niega a dialogar sobre su programa de misiles.

17 febrero.- Segunda ronda de negociaciones en la Embajada de Omán en Ginebra. Teherán se muestra dispuesto a diluir su uranio altamente enriquecido a cambio de un alivio económico.

19 febrero.- Trump lanza un ultimátum de 10 días a Irán para

un acuerdo nuclear.

23 febrero 2026.- Primera sentencia a muerte en Irán

por las protestas.

24 febrero.- Irán realiza maniobras militares en el sur

del país.

26 febrero.- Tercera ronda de negociaciones indirectas

en Ginebra, en la que el mediador habla de avances "significativos". Ambas partes deciden tener un nuevo encuentro.

27 febrero.- Trump dice que no le gusta cómo está

negociando Irán pero que aún no ha decidido nada.

28 febrero.- El Ejército israelí ataca Irán. Se cumple

la promesa de los diez días.